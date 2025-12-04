Derrumbe y tragedia en Villa Devoto: cayó un andamio y mató a una joven de 20 años
El terrible episodio sucedió en la tarde de este jueves. Ahora, la Justicia imputó al arquitecto a cargo e investigan si la obra estaba correctamente habilitada.
Una tragedia se registró este jueves en el barrio porteño de Villa Devoto. Una mujer de alrededor de 20 años murió tras ser impactada por la caída de una viga de madera perteneciente a un andamio de una obra en construcción.
El hecho fatal tuvo lugar en la calle Chivilcoy al 3600. La Dirección General de Logística de la Ciudad informó que la víctima falleció en el lugar. Tras lo sucedido, la Policía arribó al sitio debido a un llamado de emergencia al 911 que reportaba a una persona desvanecida en la calle.
Al llegar a la escena, los efectivos policiales confirmaron que el andamio había impactado directamente a la joven que por allí transitaba. El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) solo pudo certificar su muerte inmediata a causa del violento golpe.
El caso ya se encuentra en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33, que ha caratulado el expediente como "homicidio culposo". Como resultado, el arquitecto de la obra, un hombre de 79 años, fue formalmente imputado en la causa.
"Ahora vendrá toda una tanda de peritajes para saber si todo esto estaba habilitado, si las herramientas y los andamios que estaban allí colocados estaban como debía ser o si se puede agravar la situación alrededor del arquitecto", informó Leo García en El Diario, por C5N.
Y agregó: "Lo que empiezan a analizar ahora es si había alguien trabajando, si había algún tipo de movimiento de suelo de más en las últimas horas que haya hecho tambalear esta estructura o dejarla de forma muy frágil para que se termine desplomando, de la nada, con el peligro que eso traía sobre la calle. Este peligro termina con la muerte de una mujer que pasaba por el lugar".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario