Imputaron al arquitecto a cargo de la obra en Villa Devoto donde murió una joven de 20 años

tragedia devoto

"Ahora vendrá toda una tanda de peritajes para saber si todo esto estaba habilitado, si las herramientas y los andamios que estaban allí colocados estaban como debía ser o si se puede agravar la situación alrededor del arquitecto", informó Leo García en El Diario, por C5N.

Y agregó: "Lo que empiezan a analizar ahora es si había alguien trabajando, si había algún tipo de movimiento de suelo de más en las últimas horas que haya hecho tambalear esta estructura o dejarla de forma muy frágil para que se termine desplomando, de la nada, con el peligro que eso traía sobre la calle. Este peligro termina con la muerte de una mujer que pasaba por el lugar".