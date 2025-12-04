Imputaron al arquitecto a cargo de la obra en Villa Devoto donde murió una joven de 20 años
La víctima circulaba por la calle Chivilcoy al 3600 cuando, de repente, se derrumbó un andamio sobre ella, ocasionándole la muerte de manera instantánea.
La Justicia de la Ciudad ha formalizado la primera medida legal tras la muerte de la joven de 20 años en Villa Devoto: el arquitecto Claudio Sergio Mónaco, responsable directo de la obra en construccióm, fue imputado por homicidio culposo. La víctima falleció este jueves al ser impactada por una viga desprendida de un andamio.
Ahora, la investigación se centrará en determinar el nivel de responsabilidad corporativa en este trágico accidente. Cabe señalar que la construcción pertenece a la firma Wadeh S.A. Constructora, según confirmaron fuentes policiales.
El proyecto había iniciado su etapa de excavación en 2024, quedando luego paralizado. En este sentido, fuentes de Seguridad del Trabajo aseguraron que la obra había reiniciado sus tareas en las últimas semanas y que la documentación requerida por las autoridades estaba en regla al momento del suceso.
La investigación tras la tragedia en Villa Devoto
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33 es el encargado de impulsar la siguiente fase de la investigación. La prioridad es determinar si existió una posible negligencia por parte de la constructora y establecer todas las responsabilidades tanto empresariales como profesionales relacionadas con el incidente fatal.
La causa judicial avanza con la realización de pericias técnicas exhaustivas y nuevas inspecciones en el predio de la obra. Estos procedimientos son cruciales para esclarecer con total precisión la dinámica del desprendimiento de la viga y, fundamentalmente, verificar si hubo fallas o incumplimientos en las condiciones de seguridad de la construcción.
"Ahora vendrá toda una tanda de peritajes para saber si todo esto estaba habilitado, si las herramientas y los andamios que estaban allí colocados estaban como debía ser o si se puede agravar la situación alrededor del arquitecto", informó Leo García en El Diario, por C5N.
Y agregó: "Lo que empiezan a analizar ahora es si había alguien trabajando, si había algún tipo de movimiento de suelo de más en las últimas horas que haya hecho tambalear esta estructura o dejarla de forma muy frágil para que se termine desplomando, de la nada, con el peligro que eso traía sobre la calle. Este peligro termina con la muerte de una mujer que pasaba por el lugar".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario