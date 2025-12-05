Descubrí Brasil en 2026: la isla paradisíaca elegida como Patrimonio Arqueológico que cuenta con inscripciones rupestres
Situado en el estado de Santa Catarina, este pequeño solo habilita la visita de 800 turistas por día. Conocé todos los detalles en la nota.
Brasil no solo deslumbra por sus famosas playas y carnavales, sino también por sus rincones secretos y altamente cautivantes. Uno de estos tesoros escondidos más apreciados es Ilha do Campeche, un sitio natural que conquista desde el primer instante con su naturaleza intacta y aguas cristalinas.
Situada en Santa Catarina, esta isla limita la cantidad de visitantes diarios a 800 personas, lo que la convierte en uno de los lugares más exclusivos y preservados de Sudamérica. Aunque carece de población permanente, sus paisajes y rica historia permiten vivir una experiencia atrapante.
Qué se puede hacer en Ilha do Campeche
Este destino es ideal para quienes desean mezclar serenidad y exploración durante sus vacaciones. Sus aguas transparentes invitan a nadar, practicar snorkel, buceo o recorrerla en pequeñas embarcaciones, mientras que los senderos naturales facilitan la caminata en un entorno lleno de vegetación y animales autóctonos de la zona.
Además, la isla guarda un valioso legado arqueológico: sus rocas conservan grabados antiguos que reflejan la historia de quienes habitaron la región hace siglos. Estas particularidades convierten a Campeche en un lugar perfecto para conectarse con la naturaleza, disfrutar de la tranquilidad y descubrir un rincón único de Brasil.
Dónde queda Ilha do Campeche
La isla se encuentra frente a la costa oriental de Florianópolis, la capital de Santa Catarina. Es un territorio deshabitado, protegido y gestionado por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN), lo que asegura la conservación de su naturaleza y de sus vestigios arqueológicos.
Cómo llegar a Ilha do Campeche
El acceso a la Ilha do Campeche se realiza exclusivamente en lancha o a través de embarcaciones turísticas. Al tratarse de un área protegida, se permite el ingreso de un máximo de 800 visitantes diarios, sin necesidad de reservar previamente, ya que se atiende por orden de llegada. Los traslados parten desde la Playa de Armação, y se puede visitar la isla entre las 9 y las 17.
