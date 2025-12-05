Descubrí Brasil en 2026: la isla paradisíaca elegida como Patrimonio Arqueológico que cuenta con inscripciones rupestres

Cómo llegar a Ilha do Campeche

El acceso a la Ilha do Campeche se realiza exclusivamente en lancha o a través de embarcaciones turísticas. Al tratarse de un área protegida, se permite el ingreso de un máximo de 800 visitantes diarios, sin necesidad de reservar previamente, ya que se atiende por orden de llegada. Los traslados parten desde la Playa de Armação, y se puede visitar la isla entre las 9 y las 17.