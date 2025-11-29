¿Navidad sin Mantecol? La empresa que fabrica este clásico de las Fiestas suspendió a 600 trabajadores

Esta rotación laboral impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores, ya que durante los periodos de suspensión solo percibirán entre el 75% y el 80% de su ingreso habitual, lo que se traduce en una pérdida salarial de hasta un cuarto de su remuneración. A pesar del compromiso de Georgalos de no ejecutar despidos, los empleados han convocado a movilizaciones para protestar contra lo que califican como un "ataque al salario".