¿Navidad sin Mantecol? La empresa que fabrica este clásico de las Fiestas suspendió a 600 trabajadores
Durante el período de suspensión asociado al plan de rotación, el personal recibirá una remuneración equivalente a entre el 75% y el 80% de su salario regular.
La tradicional compañía de alimentos Georgalos, reconocida por íconos del kiosco argentino como Mantecol y Palitos de la Selva, ha desatado la inquietud laboral tras aplicar un esquema de suspensiones rotativas en su planta bonaerense de Victoria. La medida, que llega justo antes de las celebraciones de fin de año, afecta a 600 operarios.
Según lo informado por Agencia Noticias Argentinas, la empresa implementó suspensiones alternadas por un lapso de tres meses, justificando la decisión con dos factores clave: una disminución en las ventas internas y la creciente irrupción de productos brasileños que ejercen presión sobre la producción nacional.
Esta rotación laboral impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores, ya que durante los periodos de suspensión solo percibirán entre el 75% y el 80% de su ingreso habitual, lo que se traduce en una pérdida salarial de hasta un cuarto de su remuneración. A pesar del compromiso de Georgalos de no ejecutar despidos, los empleados han convocado a movilizaciones para protestar contra lo que califican como un "ataque al salario".
Situación de ajuste vs. plan de expansión global
La situación de ajuste contrasta marcadamente con los planes de alto perfil de la compañía. Georgalos se encuentra inmersa en una ambiciosa estrategia de expansión global que busca asegurar una inyección de US$ 100 millones a través de diversas vías de financiación (como endeudamiento, alianzas o su potencial salida a la bolsa).
El objetivo de esta inversión es la modernización de sus instalaciones locales y la regionalización de la marca en países andinos y del Cono Sur. Irónicamente, esta modernización apunta precisamente a mejorar la competitividad ante las importaciones que hoy justifican las suspensiones. En esencia, la firma está forzando un "ajuste de cuentas interno" mientras simultáneamente busca el capital necesario para su gran salto al mercado internacional.
