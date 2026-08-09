Los signos del zodíaco que dejarán de insistir en relaciones que no prosperan

Durante este período, comenzará a comprender que sostener un vínculo solo por costumbre no siempre es la mejor opción. Una actitud distante, una respuesta que no llega o una situación repetida puede ayudarlo a ver con más claridad lo que antes prefería justificar.

Para este signo, el aprendizaje estará en entender que soltar no significa fracasar, sino hacer espacio para relaciones más sólidas y recíprocas.

Libra

Libra busca constantemente el equilibrio y suele hacer grandes esfuerzos para evitar conflictos. Sin embargo, esa necesidad de mantener la armonía puede llevarlo a dar mucho más de lo que recibe.

Ahora podría comenzar a prestar mayor atención a las señales y notar quién está realmente dispuesto a acompañarlo y quién solo aparece cuando le resulta conveniente.

En lugar de reclamar explicaciones o insistir para obtener una respuesta, Libra podría optar por tomar distancia y recuperar el foco en sus propias necesidades. Esa decisión le permitirá sentirse más liviano y recuperar estabilidad emocional.

Piscis

Piscis suele quedar profundamente unido a las historias que vive, incluso cuando ya terminaron. Su sensibilidad hace que muchas veces necesite entender qué ocurrió antes de poder cerrar una etapa.

Sin embargo, durante este período podrá aceptar que no todas las relaciones necesitan una explicación perfecta para llegar a su fin.

Una expectativa que durante mucho tiempo sostuvo podría empezar a perder fuerza. Lejos de generar tristeza, esta nueva mirada puede darle alivio y permitirle volver a concentrarse en sus propios proyectos.

Para Tauro, Libra y Piscis, el gran desafío será distinguir entre una relación que atraviesa un momento difícil y otra que simplemente dejó de crecer. Aprender a reconocer esa diferencia puede ayudarlos a cuidar mejor su energía y dejar espacio para nuevos vínculos.