"No voy a hacerle mal a River": Chacho Coudet rompió el silencio tras la nueva derrota
En conferencia de prensa tras una nueva caída, el entrenador reconoció la complejidad del presente del equipo y asumió la exigencia de la institución.
En medio de un clima espeso y con el foco puesto en la falta de resultados, el director técnico de River, Chacho Coudet, dio la cara en conferencia de prensa, analizó sin filtros el momento que atraviesa el plantel y dejó su cargo a disposición en caso de que la situación no logre encauzarse.
El difícil presente futbolístico del "Millonario" dejó secuencias de alta tensión tras la derrota sufrida en Victoria ante Tigre por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.
Con la autocrítica como bandera pero también con la convicción de revertir el rumbo, el "Chacho" se refirió a la presión implícita que conlleva comandar al conjunto de Núñez y a la mala racha que castiga al equipo en este semestre.
"Si no puedo darlo vuelta rápido, le daré un abrazo a todos y me iré a mi casa", sostuvo el entrenador luego de una extensa charla marcada por la autocrítica. Recordó que en su época como jugador pudo revertir un mal comienzo.
Las frases más destacadas del Chacho Coudet en conferencia
Sobre la exigencia del club y su continuidad:
"Sé en el lugar en el que estoy, es una situación muy compleja y muy difícil después de perder varios partidos seguidos en River. Revertir esta racha, obviamente, desde un principio sé lo que es River, sé que este semestre no ganar un título será muy difícil".
"Si veo que no se empiezan a dar los resultados no voy a hacerle mal a River, ni al hincha ni al club ni a la dirigencia que confió en mí. Pero creo que estamos muy salados. Los últimos partidos nos tocó perder con un tiro al arco o con dos".
Sobre la polémica arbitral y el penal no cobrado a Ángel Correa:
"No puedo no tocar el tema obvio: no entiendo por qué no se cobró el penal y ni siquiera es revisable. Todos nos creemos que si tenemos tal o cual jugador hay que ganar cinco a cero... Se tienen que destrabar los partidos, y nosotros lo vamos a buscar".
Sobre la interna del grupo y la búsqueda de soluciones:
"A veces es muy difícil de explicar el fútbol cuando hay tanta unión en cuanto a los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva... Y bueno, no están saliendo las cosas pero hay tiempo".
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