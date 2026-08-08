"No voy a hacerle mal a River": Chacho Coudet rompió el silencio tras la nueva derrota

"Sé en el lugar en el que estoy, es una situación muy compleja y muy difícil después de perder varios partidos seguidos en River. Revertir esta racha, obviamente, desde un principio sé lo que es River, sé que este semestre no ganar un título será muy difícil".

"Si veo que no se empiezan a dar los resultados no voy a hacerle mal a River, ni al hincha ni al club ni a la dirigencia que confió en mí. Pero creo que estamos muy salados. Los últimos partidos nos tocó perder con un tiro al arco o con dos".

Sobre la polémica arbitral y el penal no cobrado a Ángel Correa:

"No puedo no tocar el tema obvio: no entiendo por qué no se cobró el penal y ni siquiera es revisable. Todos nos creemos que si tenemos tal o cual jugador hay que ganar cinco a cero... Se tienen que destrabar los partidos, y nosotros lo vamos a buscar".

Sobre la interna del grupo y la búsqueda de soluciones:

"A veces es muy difícil de explicar el fútbol cuando hay tanta unión en cuanto a los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva... Y bueno, no están saliendo las cosas pero hay tiempo".