Turismo en San Luis: el fascinante pueblo escondido considerado de los mejores del mundo

Otra experiencia característica es el bateo artesanal de oro, una actividad que permite recrear el método utilizado por los antiguos mineros para buscar pequeñas partículas del metal en los cursos de agua.

Para quienes prefieren las actividades de naturaleza, los alrededores ofrecen distintos senderos de trekking. Uno de los recorridos más destacados conduce hacia el cerro Tomolasta, desde donde se pueden obtener vistas panorámicas de las sierras puntanas.

También existen propuestas de cabalgatas y recorridos por caminos rurales, además de espacios donde disfrutar de la tranquilidad del paisaje serrano.

A unos 20 kilómetros se encuentra la Gruta de Inti Huasi, uno de los sitios arqueológicos más importantes de la provincia, donde fueron hallados restos que evidencian la presencia humana en la región desde hace miles de años.

Dónde queda La Carolina

La Carolina pertenece al departamento Coronel Pringles, en la provincia de San Luis. Se encuentra enclavada entre las sierras y al pie del cerro Tomolasta, a aproximadamente 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Está ubicada a unos 83 kilómetros de la ciudad de San Luis, lo que permite visitarla durante una escapada de un día o incorporarla dentro de un recorrido más extenso por la provincia.

Su entorno montañoso, sus pequeñas calles y la baja cantidad de habitantes hacen que conserve un ritmo tranquilo durante prácticamente todo el año.

Cómo llegar a La Carolina

Desde la ciudad de San Luis, la forma más directa de llegar es tomar la Ruta Provincial 9 en dirección norte. El recorrido es de alrededor de 83 kilómetros y atraviesa distintos paisajes serranos.

Quienes parten desde la Ciudad de Buenos Aires pueden viajar por la Ruta Nacional 7 hacia la provincia de San Luis y, una vez allí, continuar por la Ruta Provincial 9 hasta La Carolina.

La distancia desde Buenos Aires ronda los 850 kilómetros, por lo que el viaje en auto demanda varias horas y conviene planificar paradas durante el trayecto.

Por su combinación de historia, naturaleza y tranquilidad, La Carolina se posiciona como uno de los destinos más interesantes para quienes buscan conocer una cara distinta de San Luis.