Los supermercados con descuentos por el Mundial 2026: las mejores promociones
Los beneficios son claves para aprovechar de cara a la renovación de las alacenas y de uno de los electrodomésticos más importantes de la casa.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
El debut impulsó una serie de promociones especiales para los hinchas. Desde ofertas en bebidas y snacks hasta rebajas en televisores, varias cadenas buscan aprovechar la fiebre mundialista y atraer consumidores durante el torneo.
También se trata de una oportunidad pensada para quienes buscan renovar la pantalla del hogar antes de los encuentros más esperados. Las promociones incluyen diferentes modelos, desde opciones más pequeñas para habitaciones hasta televisores de gran tamaño con tecnología 4K.
Qué promociones ofrece Carrefour durante el Mundial
Carrefour puso en marcha distintas acciones para clientes y socios de Mi Carrefour, quienes pueden acceder a descuentos exclusivos a través de la aplicación de la cadena.
Además de promociones 2x1 y cupones en distintas categorías, la empresa lanzó la campaña “Lista de Convocados”, que permite participar por el sorteo de 100 Smart TV de 60 pulgadas y 200 órdenes de compra de $100.000 mediante la adquisición de productos de marcas seleccionadas.
Los clientes que utilicen medios de pago de Carrefour Banco sumarán más chances de ganar en el sorteo.
Entre las principales ofertas aparecen:
- 50% de descuento en la segunda unidad de gaseosas y cervezas seleccionadas.
- Hasta 70% de descuento en la segunda unidad de snacks.
- Rebajas en hamburguesas, salchichas y aderezos.
- Beneficios exclusivos para usuarios de las aplicaciones de cada supermercado.
Qué ofertas tiene Coto para el Mundial 2026
Coto también anunció promociones especiales para acompañar el inicio de la Copa del Mundo.
Entre las ofertas destacadas figuran:
- Promoción 8x6 en latas de gaseosa de la línea Coca-Cola.
- 20% de descuento en botellas de 1,25 litros seleccionadas.
- 20% de ahorro en compras abonadas en un solo pago durante la jornada promocional.
La cadena mantiene además descuentos en distintos productos de almacén y consumo diario.
Como en cada Mundial, los televisores suelen convertirse en uno de los artículos más buscados, y las cadenas aprovecharon la ocasión para lanzar promociones especiales.
En ese marco, Carrefour ofrece descuentos de entre 15% y 25% en modelos seleccionados de Smart TV, junto con planes de hasta 18 cuotas sin interés mediante tarjetas y medios de pago adheridos.
Por su parte, Coto cuenta con rebajas de hasta 30% en algunos televisores y alternativas de financiación que van desde 6 hasta 20 cuotas sin interés, según el modelo elegido.
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