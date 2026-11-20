Los tres signos del zodiaco que logran superar el síndrome del impostor y se animan a brillar
Las tendencias astrales determinaron quienes van a patear la mesa de las inseguridades, pondrán precio real a su trabajo y reclamarán el protagonismo que venían cediendo por timidez.
Esta semana del 16 al 20 de noviembre de 2026 viene a demoler una de las trampas mentales más costosas del ámbito laboral: el síndrome del impostor y la falsa modestia. Se terminó la época de minimizar tus logros, agradecer por migajas o sentir culpa cuando te reconocen un acierto profesional.
En los portales de tendencias las búsquedas marcan un pico claro: "cómo dejar de sentir que no merezco mi puesto", "por qué me cuesta pedir un aumento de sueldo" y "señales de que estás regalandole tu talento a otros".
Los signos del zodíaco que superarán el síndrome del impostor
-
Virgo: Sos el motor silencioso que resuelve todo, pero siempre creés que te falta aprender algo más antes de dar el gran salto. Esta semana apagás la autocrítica destructiva, reconocés tu altísima capacidad técnica y exigís el reconocimiento que te ganaste a pulso.
Cáncer: Tu tendencia a quedarte en un segundo plano para no incomodar se termina hoy. Te plantás con firmeza en tu entorno laboral o creativo, defendés tus ideas sin pedir disculpas y demostrás que tenés la espalda suficiente para liderar.
Piscis: Dejás de atribuir tus éxitos a la "suerte" o a la ayuda externa. Esta semana integrás tu verdadero potencial, cerrás acuerdos favorables y dejás de regalar tu tiempo y creatividad a quienes no saben valorarlos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario