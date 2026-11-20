Virgo: Sos el motor silencioso que resuelve todo, pero siempre creés que te falta aprender algo más antes de dar el gran salto. Esta semana apagás la autocrítica destructiva, reconocés tu altísima capacidad técnica y exigís el reconocimiento que te ganaste a pulso.

Cáncer: Tu tendencia a quedarte en un segundo plano para no incomodar se termina hoy. Te plantás con firmeza en tu entorno laboral o creativo, defendés tus ideas sin pedir disculpas y demostrás que tenés la espalda suficiente para liderar.