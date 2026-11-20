La mujer, de 63 años, logró ser evacuada y trasladada a un hospital en Mar del Plata

Rápidamente, y en paralelo, desde la Estación Aérea Mar del Plata de la Prefectura, cuyas instalaciones se encuentran en el Aeropuerto Internacional Ástor Piazzolla de la ciudad, despegaron un helicóptero y un avión de la Fuerza para poder concretar el rescate, que alcanzaron la posición del crucero cuando este estaba a 33 millas náuticas (unos 61 kilómetros) mar adentro.

En condiciones hidrometeorológicas caracterizadas por la presencia de lloviznas, vientos y olas de un metro y medio, el helicóptero se posicionó sobre el buque y, en una milimétrica maniobra, los rescatistas de la Fuerza descendieron para realizar el izamiento de la pasajera con una camilla sanitaria.

Prefectura Naval desplegó un helicóptero y un avión para poder concretar el rescate

La mujer fue trasladada hasta el hangar de la Estación Aérea, donde, previa coordinación, la aguardaba una ambulancia con profesionales de la salud que la llevaron a una clínica de Mar del Plata para que pueda recibir allí la correspondiente atención médica.