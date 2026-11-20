Otra vecina señaló que a sus hijos le dieron dos escopetazos y se los llevaron. “Me pegaron porque les pedí que no se lleven a mis hijos y me agarraron entre tres y me tiraron”, contó la mujer.

Unos minutos después, la policía se hizo presente en el lugar. Un patrullero se instaló en la puerta y comenzó a intentar disipar a los saqueadores y disparar contra los vecinos, cuando uno de ellos comenzó a tirar piedras. Al encontrar al hombre que tiró la piedra, le dispararon y se lo llevaron detenido.

Cómo fue el abuso al menor en un supermercado chino de Benavidez

Las imágenes contundentes fueron aportadas a SM Noticias. En el video se ve cómo el propietario del lugar toca al menor mientras se ríe y le hace gestos al cajero. El chico, visiblemente incómodo, trata de correrse. Ante la denuncia, la familia fue al lugar a pedir las cámaras de seguridad.

Daiana, madre del menor, dijo que que su hijo le contó sobre el acoso al volver del supermercado. "El regresa y me dice; 'mamá vamos para allá porque el chino me tocó la cola. Me vine rápido para acá y empezaron a venir todos los vecino y la policía. Me dan ganas de matarlo con mis propias manos", aseguró la mujer.

"Se hacía el tonto, es un degenerado, quiero que es este preso y no salga nunca más", dijo Daiana. Al ver las imágenes, se enfrentaron al hombre y lo filmaron. Otros vecinos, al enterarse, empezaron a charlar y descubrieron que eran varios los menores que habían sufrido situaciones similares.

La familia fue a presentar la denuncia ante la policía, que detuvo a Xidi. Por la noche, varios grupos de vecinos se acercaron al local para protestar, pero se cruzaron con la policía.

Los vecinos indignados con la situación no tardaron en acercarse al lugar para manifestarse. Algunos menores fueron demorados por la policía: “A los wachines se llevaron, los golpearon hasta desfigurar a uno de ellos, subieron a cuatro menores al patrullero y los golpearon sin asco”, refirieron los vecinos, quienes agregaron que “algunas personas saquearon el local y la policía lastimó a la gente”.