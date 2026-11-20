Durante su editorial, el periodista sostuvo que no tiene nada que rectificar respecto a sus crónicas en territorio peruano, recordando que previamente había destacado la hospitalidad y generosidad de su gente, pero remarcando que su deber profesional es mostrar la realidad tal cual es: "Lamentablemente no hay palabras lindas para describir realidades feas. Nuestro trabajo es molestar y mostrar estas realidades como las mostramos siempre", afirmó en referencia a la frase previa (“Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente”) que motivó el enojo del alcalde local.