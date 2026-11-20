Nelson Castro respondió a las críticas por sus dichos en Perú y ratificó su postura sobre Javier Milei
Tras la polémica por haber calificado a Chiclayo como una "ciudad precaria" y haber sido declarado persona no grata, Nelson Castro salió al cruce.
Luego de la controversia desatada por sus crónicas desde Perú en el marco de la visita del Papa León XIV, Nelson Castro rompió el silencio para responder a los cuestionamientos recibidos y ratificar tanto su descripción sobre la pobreza en la ciudad de Chiclayo como sus severas definiciones acerca de la salud psíquica del presidente Javier Milei.
El descargo por sus dichos sobre Chiclayo y el supuesto estado de ebriedad
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Durante su editorial, el periodista sostuvo que no tiene nada que rectificar respecto a sus crónicas en territorio peruano, recordando que previamente había destacado la hospitalidad y generosidad de su gente, pero remarcando que su deber profesional es mostrar la realidad tal cual es: "Lamentablemente no hay palabras lindas para describir realidades feas. Nuestro trabajo es molestar y mostrar estas realidades como las mostramos siempre", afirmó en referencia a la frase previa (“Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente”) que motivó el enojo del alcalde local.
Asimismo, desmintió de manera categórica las versiones que circularon en redes sociales —y a las que el canciller Pablo Quirno les dio "me gusta"— sobre un presunto estado de ebriedad o un gesto obsceno durante un acto juvenil en el Estadio Nacional de Lima. Explicó que simplemente se emocionó al escuchar la canción "Alma misionera" y se llevó el puño al pecho en señal de agradecimiento, aclarando que en el recinto solo se servía agua y gaseosa y que quienes lo conocen saben que no consume alcohol.
La ratificación de sus críticas al equilibrio emocional de Javier Milei
En el tramo final de su descargo, Nelson Castro vinculó los ataques recibidos con las declaraciones que brindó a la televisión peruana sobre el mandatario argentino y redobló la apuesta sin concesiones:
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Cuestionamiento al Presidente: ratificó plenamente que Javier Milei "es una persona con un profundo desequilibrio psíquico-emocional", asegurando que es algo que sostiene desde el inicio de su gestión y que "no hace falta ser ni siquiera médico para darse cuenta".
Testimonios internos: afirmó que esa situación "la sufren sus propios funcionarios, que tienen miedo de hablar y cuando te ven en el off the record te dicen 'vieron lo que es Milei'".
Comparación con el kirchnerismo: ante las amenazas de quitarle la matrícula médica por opinar a distancia, comparó el clima actual con las presiones que sufrió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, concluyendo que las críticas y operaciones no lo perturban ni alteran su labor periodística.
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