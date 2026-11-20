Condenaron a 12 años de prisión domiciliaria a Pity Álvarez por el crimen de su vecino en Villa Lugano
El exlíder de Viejas Locas fue hallado penalmente responsable del homicidio de Cristian "El Gringo" Díaz perpetrado en julio de 2018 en Villa Lugano.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 condenó al exlíder de Viejas Locas Pity Álvarez a 12 años de prisión domiciliaria por el homicidio de Cristian "El Gringo" Díaz perpetrado en julio de 2018 en Villa Lugano.
Tras las últimas palabras del músico, quien declaró de forma remota y consideró "excesivo" el alegato fiscal, los jueces decidieron detenerlo.
El fiscal Sandro Abraldes había solicitado 18 años y 6 meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma, además había pedido que quede detenido en cárcel común una vez que finalice su internación psiquiátrica.
Además, los abogados de la familia de la víctima habían pedido 11 años y 2 meses de prisión y habían solicitado que cumpla la condena bajo arresto domiciliario y con salidas laborales para poder reparar económicamente el daño.
La defensa de Pity habían reclamado la absolución del músico argumentando legítima defensa.
Las últimas palabras de Pity Álvarez antes del veredicto por el crimen en Villa Lugano: "Alegatos excesivos"
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 dio a conocer este viernes el veredicto contra “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano.
El músico se conectó por zoom a la audiencia y, antes de que el tribunal pasara a deliberar, decidió hablar brevemente. “Quiero decir que me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal. Yo me senté ahí, di una declaración amplia de lo que pasó. No empecé por el hecho, sino un poco antes, para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal”, expresó el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.
Luego reiteró: “Me pareció excesivo. Dejo en manos de la Justicia los alegatos del excelentísimo tribunal. No tengo nada más para decir”.
Al ser condenado- Álvarez cumpla la pena bajo arresto domiciliario y tenga autorización para realizar salidas laborales con el objetivo de reparar el daño.
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