Las últimas palabras de Pity Álvarez antes del veredicto por el crimen en Villa Lugano: "Alegatos excesivos"

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 dio a conocer este viernes el veredicto contra “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano.

El músico se conectó por zoom a la audiencia y, antes de que el tribunal pasara a deliberar, decidió hablar brevemente. “Quiero decir que me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal. Yo me senté ahí, di una declaración amplia de lo que pasó. No empecé por el hecho, sino un poco antes, para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal”, expresó el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

Luego reiteró: “Me pareció excesivo. Dejo en manos de la Justicia los alegatos del excelentísimo tribunal. No tengo nada más para decir”.

Al ser condenado- Álvarez cumpla la pena bajo arresto domiciliario y tenga autorización para realizar salidas laborales con el objetivo de reparar el daño.