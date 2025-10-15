Loto Plus: control en vivo los números ganadores del sorteo 3822 del miércoles 15 de octubre

MATCH

DESQUITE

SALE O SALE

PRÓXIMO SORTEO

Miércoles y sábados, 22.10 horas.

POZO ESTIMADO

$20.535.000.000.-

CÓMO Y CUÁNTO CUESTA JUGAR AL LOTO PLUS

Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.

Contás con 4 modalidades:

TRADICIONAL

MATCH

DESQUITE

SALE O SALE

DATOS

Además hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta $2.000. Tiene pozo acumulado. 2 Sorteos semanales.