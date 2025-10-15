El truco casero para eliminar el hielo del freezer en poco tiempo
Te revelamos el truco casero y veloz para descongelar el freezer y ahorrar energía, usando únicamente un objeto común que seguro tenés en la cocina.
Un truco casero permite eliminar el hielo del congelador de forma rápida y sencilla, liberando espacio y ayudando a ahorrar energía. Con solo usar papel de aluminio, un elemento común que siempre tenemos en la cocina, se puede descongelar el freezer sin esfuerzo, evitando que el motor trabaje de más y reduciendo el consumo eléctrico.
Este método práctico es ideal para mantener el electrodoméstico en óptimas condiciones y aprovechar al máximo su capacidad.
El truco para eliminar el hielo del freezer con aluminio
El hielo en el congelador se forma por la humedad que entra cada vez que abrimos la puerta. En modelos sin función no-frost, la escarcha puede convertirse en un problema frecuente, reduciendo espacio y aumentando el consumo eléctrico.
Afortunadamente, hay un truco casero que permite eliminarla de manera rápida y segura usando papel de aluminio, te compartimos el paso a paso:
- Desenchufar el electrodoméstico: Siempre comenzá cortando la corriente para trabajar de manera segura.
- Cubrir las superficies con papel de aluminio: Esto ayudará a distribuir el calor de manera uniforme y protegerá el congelador.
- Aplicar calor: Acercá una olla con agua caliente o utilizá un secador de pelo a distancia, cuidando de no tocar directamente las paredes del freezer.
- Esperar unos minutos: El calor ablandará la escarcha, facilitando su remoción.
- Retirar el hielo con espátula de plástico: Evitá elementos metálicos que puedan rayar o dañar el aparato.
- Secar el interior: Una vez eliminado todo el hielo, dejá que el congelador se seque completamente antes de enchufarlo nuevamente.
- Reorganizar los alimentos: Colocá los productos sin bloquear las rejillas internas para mantener una circulación adecuada del frío.
Para prolongar la vida útil del congelador, los expertos recomiendan aplicar este truco casero para eliminar el hielo al menos dos veces al año o cuando la capa de escarcha supere los 5 milímetros. También es importante no abrir la puerta más de lo necesario y mantener la temperatura alrededor de -18 °C.
Mantener el congelador libre de hielo no solo ayuda a conservar mejor los alimentos, sino que también reduce el consumo de energía eléctrica. Este método rápido y seguro es una alternativa práctica frente a técnicas más complicadas, asegurando que el electrodoméstico funcione de manera eficiente y duradera, optimizando espacio y rendimiento.
