El truco casero para eliminar el hielo del freezer en poco tiempo

cubitos de hielo.jpg

Para prolongar la vida útil del congelador, los expertos recomiendan aplicar este truco casero para eliminar el hielo al menos dos veces al año o cuando la capa de escarcha supere los 5 milímetros. También es importante no abrir la puerta más de lo necesario y mantener la temperatura alrededor de -18 °C.

Mantener el congelador libre de hielo no solo ayuda a conservar mejor los alimentos, sino que también reduce el consumo de energía eléctrica. Este método rápido y seguro es una alternativa práctica frente a técnicas más complicadas, asegurando que el electrodoméstico funcione de manera eficiente y duradera, optimizando espacio y rendimiento.