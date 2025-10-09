La sorpresa la dio el Loto Plus entregando un premio millonario: cuánto ganó y de dónde es el afortunado
En vivo los sorteos del Loto Plus en minutouno.com. La jugada súper millonaria de la lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
El sorteo del Loto Plus dejó un nuevo millonario en el país, gracias a que un afortunado acertó todos los números de la modalidad Tradicional, durante la jugada desarrollada este miércoles 8 de octubre.
Seguí en minutouno.com los sorteos del Loto Plus, el juego millonario de la Ciudad de Buenos Aires.
El nuevo millonario del Loto Plus
El afortunado del sorteo de este miércoles 8 de octubre acertó los siguientes números 25 40 08 39 42 44 y así ganó nada más ni nada menos que $630.546.706,37.
La apuesta, según se informó desde Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, se jugó en una agencia de la provincia de Buenos Aires.
Sorteo del Loto Plus del miércoles 8 de octubre
NÚMERO PLUS
- 2
TRADICIONAL
- Nros: 25 40 08 39 42 44
- 1 ganador: $630.546.706,37
MATCH
- Nros: 23 02 22 27 40 34
- Vacante
DESQUITE
- Nros: 05 11 00 27 15 22
- Vacante
SALE O SALE
- Nros: 37 17 16 39 10 23
- 5 ganadores con 5 aciertos
PRÓXIMO SORTEO
- Miércoles y sábados, 22.10 horas.
POZO ESTIMADO
- $20.535.000.000.-
CÓMO Y CUÁNTO CUESTA JUGAR AL LOTO PLUS
Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.
Contás con 4 modalidades:
- TRADICIONAL
- MATCH
- DESQUITE
- SALE O SALE
DATOS
- Además hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
- Valor de la apuesta $2.000. Tiene pozo acumulado. 2 Sorteos semanales.
