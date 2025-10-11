Loto Plus: control en vivo los números ganadores del sorteo 3821 del sábado 11 de octubre
En vivo los sorteos del Loto Plus en minutouno.com. La jugada súper millonaria de la lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
Loto Plus y el sorteo 3821 de la noche de este sábado 11 de octubre de 2025, con un pozo de varios miles de millones de pesos.
Seguí en minutouno.com los sorteos del Loto Plus, el juego millonario de la Ciudad de Buenos Aires.
Sorteo del Loto Plus del sábado 11 de octubre
-
NÚMERO PLUS
TRADICIONAL
- Nros:
-
MATCH
- Nros:
-
DESQUITE
- Nros:
-
SALE O SALE
- Nros:
-
PRÓXIMO SORTEO
- Miércoles y sábados, 22.10 horas.
POZO ESTIMADO
- $20.535.000.000.-
CÓMO Y CUÁNTO CUESTA JUGAR AL LOTO PLUS
Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.
Contás con 4 modalidades:
- TRADICIONAL
- MATCH
- DESQUITE
- SALE O SALE
