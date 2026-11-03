La decisión que tomó Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel y los insultos que recibió
El arquero del Andorra quedó profundamente afectado por el fallecimiento del delantero del Tenerife, con quien protagonizó el choque durante el partido.
La muerte de Jesús de Miguel provocó un fuerte impacto en Jesús Owono, el arquero del FC Andorra que protagonizó el choque que terminó con el fallecimiento del delantero del CD Tenerife. Después de conocer el desenlace del accidente, el guardameta tomó una decisión respecto de su exposición pública y manifestó su intención de acercarse a los seres queridos del futbolista.
Según contó el periodista Iván Álvarez en El Partidazo de COPE, el golero africano está muy afectado por lo sucedido. Desde el entorno del club andorrano remarcaron que nunca existió una intención de lastimar a su rival y describieron lo ocurrido como una acción que salió “terriblemente mal”.
¿Qué decisión tomó Jesús Owono después de la tragedia?
Desde el primer momento, el arquero siguió con preocupación la evolución médica de De Miguel. Mientras el delantero permanecía internado en terapia intensiva, Owono recibía información sobre su estado de salud a través del delegado y del cuerpo médico del Andorra.
La situación también tuvo consecuencias fuera del campo de juego. Durante el encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, algunos hinchas del Tenerife lo insultaron y llegaron a gritarle “asesino”. Después del partido, el guardameta decidió cerrar su cuenta de Instagram, en medio de los numerosos mensajes que comenzó a recibir en las redes sociales.
El acercamiento que busca con la familia de Jesús de Miguel
De acuerdo con la información difundida por COPE, Owono tiene previsto comunicarse personalmente con los familiares de De Miguel o con alguna persona de su círculo cercano. Sin embargo, pretende hacerlo en el momento adecuado y sin exposición pública.
Su intención es que el primer contacto sea privado, antes de brindar declaraciones sobre el episodio que terminó en tragedia. La muerte del delantero, de 30 años, conmocionó al fútbol español. El encuentro entre Tenerife y Andorra estaba igualado 2-2 cuando se produjo el impacto que obligó a suspender el partido y trasladar de urgencia al atacante al hospital.
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