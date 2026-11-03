La decisión que tomó Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel y los insultos que recibió

Su intención es que el primer contacto sea privado, antes de brindar declaraciones sobre el episodio que terminó en tragedia. La muerte del delantero, de 30 años, conmocionó al fútbol español. El encuentro entre Tenerife y Andorra estaba igualado 2-2 cuando se produjo el impacto que obligó a suspender el partido y trasladar de urgencia al atacante al hospital.