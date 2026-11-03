España: murió un delantero del Tenerife tras recibir una fuerte patada durante un partido
Jesús de Miguel falleció este martes luego de que el arquero del FC Andorra lo impactara con la rodilla en el pecho.
El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel Alameda murió este martes a los 30 años luego de sufrir un fuerte choque durante un partido frente al FC Andorra por la Segunda División de España.
El fatal incidente ocurrió el lunes por la noche en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde De Miguel disputaba un balón largo cuando el arquero visitante, Jesús Owono, salió del área e impactó con su rodilla en el pecho del atacante. La acción provocó que el delantero sufriera un paro cardiorrespiratorio en pleno campo de juego.
Tras ser reanimado sobre el césped por los médicos, el jugador fue trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde su estado neurológico empeoró durante la madrugada cuando finalmente murió.
El CD Tenerife emitió un comunicado en sus redes sociales expresando estar "roto de dolor" ante el trágico desenlace.
De qué murió Jesús de Miguel
Jesús de Miguel murió esta martes a los 30 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio y un severo daño neurológico, producto de un fuerte impacto en el pecho durante un partido de fútbol.
El incidente ocurrió durante los minutos de descuento del partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra de la Segunda División de España, cuando el delantero recibió un golpe con la rodilla en el pecho por parte del arquero del Andorra, Jesús Owono, quien salió de su área a despejar una pelota larga.
Tras el impacto, De Miguel se desplomó en el campo y sufrió un paro cardiorrespiratorio, del que fue reanimado en el césped y trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
El CD Tenerife confirmó su muerte hoy a las 8 de España, luego de que su estado neurológico empeorara durante la madrugada.
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