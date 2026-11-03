España: murió un delantero del Tenerife tras recibir una fuerte patada durante un partido

El incidente ocurrió durante los minutos de descuento del partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra de la Segunda División de España, cuando el delantero recibió un golpe con la rodilla en el pecho por parte del arquero del Andorra, Jesús Owono, quien salió de su área a despejar una pelota larga.

Tras el impacto, De Miguel se desplomó en el campo y sufrió un paro cardiorrespiratorio, del que fue reanimado en el césped y trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El CD Tenerife confirmó su muerte hoy a las 8 de España, luego de que su estado neurológico empeorara durante la madrugada.