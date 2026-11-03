NASA: un radar detectó una instalación militar estadounidense oculta bajo los hielos de Groenlandia

Aunque oficialmente funcionaba como un centro de investigación científica, también estaba vinculada con el Proyecto Iceworm, una iniciativa que contemplaba desplegar una red de misiles nucleares bajo la superficie de Groenlandia.

El plan proyectaba instalar hasta 600 misiles nucleares en túneles que permitirían modificar sus posiciones y dificultar su localización.

Sin embargo, las condiciones del hielo demostraron ser demasiado inestables para mantener una infraestructura de esas características. La base dejó de funcionar en 1967 y sus instalaciones quedaron progresivamente enterradas.

Qué muestran las imágenes del radar de la NASA

El hallazgo se produjo en abril de 2024, cuando científicos de la NASA realizaban un vuelo sobre Groenlandia para estudiar el espesor de su capa de hielo.

Durante la misión, un radar de apertura sintética conocido como UAVSAR detectó inesperadamente las estructuras de Camp Century, ubicadas a más de 30 metros bajo la superficie.

A diferencia de los radares convencionales, que generan perfiles bidimensionales, esta tecnología permitió obtener imágenes más detalladas e identificar sectores individuales de la antigua instalación militar.

Los científicos comprobaron que las estructuras observadas coincidían con la distribución de los túneles construidos durante la Guerra Fría. La NASA difundió estas imágenes en noviembre de 2024.

El descubrimiento también volvió a despertar preocupación por los residuos químicos, biológicos y radiactivos que permanecieron enterrados después del abandono de la base.

Según investigaciones científicas, el retroceso de la capa de hielo podría dejar expuestos estos materiales en el futuro, lo que representa un posible riesgo ambiental.

Además de revelar detalles de una instalación histórica, la tecnología utilizada por la NASA permitirá mejorar el estudio de los glaciares y comprender cómo el derretimiento del hielo puede influir en el aumento del nivel del mar.