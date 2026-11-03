Éxito en Prime Video: el film de acción protagonizado por Ana de Armas y Keanu Reeves
Con Ana de Armas como protagonista y la participación de Keanu Reeves, la producción combina venganza, suspenso y espectaculares escenas de combate.
Prime Video cuenta con una película que se convirtió en una de las propuestas más atractivas para los fanáticos de la acción. Se trata de una producción protagonizada por Ana de Armas que expande el universo cinematográfico de John Wick.
Estrenada en 2025 y dirigida por Len Wiseman, la película presenta una historia cargada de adrenalina, enfrentamientos y secretos vinculados con el mundo de los asesinos profesionales.
Además, cuenta con la participación de Keanu Reeves, quien vuelve a interpretar a John Wick, uno de los personajes más reconocidos del cine de acción contemporáneo.
De qué trata Ballerina
La historia de Ballerina sigue a Eve Macarro, una joven que, después de sufrir una tragedia familiar durante su infancia, comienza un intenso entrenamiento para convertirse en una asesina profesional.
Bajo la tutela de la organización criminal conocida como Ruska Roma, Eve desarrolla habilidades de combate, manejo de armas y técnicas de supervivencia, mientras intenta descubrir la verdad detrás de su pasado.
Con el paso del tiempo, la protagonista inicia una peligrosa búsqueda de venganza que la lleva a enfrentarse con poderosos enemigos y a descubrir secretos que podrían cambiar su destino.
Ambientada dentro del universo de John Wick, la película combina persecuciones, peleas y escenas de acción con una historia marcada por la pérdida, la identidad y la búsqueda de justicia.
Reparto de Ballerina
El elenco de Ballerina reúne a reconocidas figuras del cine y la televisión, junto con varios actores que regresan al universo de John Wick.
Ana de Armas interpreta a Eve Macarro, mientras que Keanu Reeves vuelve a ponerse en la piel del legendario asesino John Wick. También participan Ian McShane como Winston Scott y Anjelica Huston como la Directora de Ruska Roma.
El reparto se completa con Gabriel Byrne como el Canciller, Norman Reedus como Daniel Pine, Catalina Sandino Moreno como Lena y Lance Reddick como Charon.
La combinación de estas figuras convierte a la película en una propuesta destacada para los seguidores de las historias de acción y suspenso.
Trailer de Ballerina
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