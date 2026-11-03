Éxito en Prime Video: el film de acción protagonizado por Ana de Armas y Keanu Reeves

Con el paso del tiempo, la protagonista inicia una peligrosa búsqueda de venganza que la lleva a enfrentarse con poderosos enemigos y a descubrir secretos que podrían cambiar su destino.

Ambientada dentro del universo de John Wick, la película combina persecuciones, peleas y escenas de acción con una historia marcada por la pérdida, la identidad y la búsqueda de justicia.

Reparto de Ballerina

El elenco de Ballerina reúne a reconocidas figuras del cine y la televisión, junto con varios actores que regresan al universo de John Wick.

Ana de Armas interpreta a Eve Macarro, mientras que Keanu Reeves vuelve a ponerse en la piel del legendario asesino John Wick. También participan Ian McShane como Winston Scott y Anjelica Huston como la Directora de Ruska Roma.

El reparto se completa con Gabriel Byrne como el Canciller, Norman Reedus como Daniel Pine, Catalina Sandino Moreno como Lena y Lance Reddick como Charon.

La combinación de estas figuras convierte a la película en una propuesta destacada para los seguidores de las historias de acción y suspenso.

Trailer de Ballerina