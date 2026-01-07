Quini 6 comenzó el año entregando un súper premio: cuánto ganó y de dónde es el nuevo millonario

34 ganadores en el “Siempre Sale”

Por su parte, en la modalidad “Siempre Sale” hubo 34 apostadores ganadores en distintas provincias del país, quienes con 5 aciertos se repartieron un pozo superior a $307.400.000. Cada uno de ellos se llevó una suma millonaria proporcional al total acumulado.

Quini 6: sorteo del miércoles 7 de enero

Nros : 29 - 40 - 39 - 04 - 09 - 27

Vacante

LA SEGUNDA

Nros : 32 - 17 - 11 - 26 - 20 - 29

1 ganador: $1.804.766.386,50

REVANCHA

Nros : 13 - 05 - 16 - 39 - 35 - 32

Vacante

SIEMPRE SALE

Nros : 12 - 33 - 36 - 30 - 07 - 19

34 ganadores con 5 aciertos: $9.043.974,00 cada uno

PRÓXIMO SORTEO

Sorteos miércoles y domingos 21.15.

POZO ESTIMADO

$8.200.000.000

CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6