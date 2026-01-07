Quini 6 comenzó el año entregando un súper premio: cuánto ganó y de dónde es el nuevo millonario
El sorteo de este miércoles 7 de enero de 2026 del Quini 6 dejó un nuevo millonario, gracias a que un apostador ganó en soledad uno de los pozos más importantes de la jugada 3337.
Quini 6: cuándo ganó el nuevo millonario
Un apostador se convirtió en nuevo millonario tras acertar los seis números de la modalidad “La Segunda” del Quini 6, que en esta ocasión fueron:
11 – 17 – 20 – 26 – 29 – 32
El ganador es oriundo de la Capital Federal, y se llevó un premio extraordinario de más de $1.804.700.000, uno de los pozos más altos entregados recientemente por el tradicional sorteo.
34 ganadores en el “Siempre Sale”
Por su parte, en la modalidad “Siempre Sale” hubo 34 apostadores ganadores en distintas provincias del país, quienes con 5 aciertos se repartieron un pozo superior a $307.400.000. Cada uno de ellos se llevó una suma millonaria proporcional al total acumulado.
Quini 6: sorteo del miércoles 7 de enero
- Nros: 29 - 40 - 39 - 04 - 09 - 27
- Vacante
LA SEGUNDA
- Nros: 32 - 17 - 11 - 26 - 20 - 29
- 1 ganador: $1.804.766.386,50
REVANCHA
- Nros: 13 - 05 - 16 - 39 - 35 - 32
- Vacante
SIEMPRE SALE
- Nros: 12 - 33 - 36 - 30 - 07 - 19
- 34 ganadores con 5 aciertos: $9.043.974,00 cada uno
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- $8.200.000.000
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
