NASA: la información sobre un potencial impacto de un asteroide contra la Tierra
El asteroide 2024 YR4, un cuerpo rocoso que activó protocolos internacionales de defensa planetaria debido a una baja, pero existente, probabilidad de impacto en los próximos años.
Aunque los especialistas aclararon que no existe una amenaza inminente, las observaciones más recientes permitieron establecer una posible fecha de aproximación crítica y actualizar los cálculos orbitales del objeto. Esto despertó un fuerte interés mundial sobre cómo trabaja la NASA ante este tipo de escenarios.
Además, el seguimiento del asteroide sirve para mejorar las capacidades de respuesta frente a fenómenos espaciales que, si bien son poco probables, podrían generar consecuencias importantes dependiendo de su tamaño y trayectoria.
Los detalles sobre el impacto del asteroide contra la Tierra
El asteroide 2024 YR4 forma parte de los llamados NEO, sigla utilizada para describir a los objetos cercanos a la Tierra. Son cuerpos espaciales que, en ciertos momentos, atraviesan regiones próximas a la órbita terrestre.
Según los datos más recientes analizados por la NASA, el objeto tendría entre 40 y 90 metros de diámetro, una dimensión suficiente para mantener activa la vigilancia científica internacional.
Los cálculos orbitales actuales señalan que existe una posibilidad reducida de impacto para el 22 de diciembre de 2032. Aunque las probabilidades bajaron con el correr de las observaciones, el asteroide superó el umbral técnico del 1%, algo que automáticamente activa protocolos internacionales de monitoreo y notificación.
La NASA explicó que este tipo de cambios en las probabilidades son normales, ya que cada nueva observación permite refinar los cálculos y mejorar la precisión sobre la trayectoria futura del objeto.
En caso de ingresar a la atmósfera terrestre, los especialistas consideran que un asteroide de este tamaño probablemente explotaría en el aire antes de impactar directamente sobre la superficie.
Los modelos científicos sostienen que:
- Un objeto de entre 40 y 60 metros podría provocar daños menores y roturas de ventanas.
- Un escenario cercano a los 90 metros podría generar afectaciones más importantes en áreas urbanas.
- Si el fenómeno ocurriera sobre el océano, la posibilidad de un tsunami sería baja.
Para realizar este seguimiento, la NASA utiliza telescopios terrestres, sistemas automáticos de monitoreo y modelos computacionales avanzados que actualizan constantemente la información orbital del asteroide.
Todos los datos oficiales son publicados en el sistema automatizado Sentry, utilizado para evaluar riesgos potenciales de impacto de objetos espaciales cercanos a la Tierra.
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