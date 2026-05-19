NASA: la información sobre un potencial impacto de un asteroide contra la Tierra

La NASA explicó que este tipo de cambios en las probabilidades son normales, ya que cada nueva observación permite refinar los cálculos y mejorar la precisión sobre la trayectoria futura del objeto.

En caso de ingresar a la atmósfera terrestre, los especialistas consideran que un asteroide de este tamaño probablemente explotaría en el aire antes de impactar directamente sobre la superficie.

Los modelos científicos sostienen que:

Un objeto de entre 40 y 60 metros podría provocar daños menores y roturas de ventanas.

Un escenario cercano a los 90 metros podría generar afectaciones más importantes en áreas urbanas.

Si el fenómeno ocurriera sobre el océano, la posibilidad de un tsunami sería baja.

Para realizar este seguimiento, la NASA utiliza telescopios terrestres, sistemas automáticos de monitoreo y modelos computacionales avanzados que actualizan constantemente la información orbital del asteroide.

Todos los datos oficiales son publicados en el sistema automatizado Sentry, utilizado para evaluar riesgos potenciales de impacto de objetos espaciales cercanos a la Tierra.