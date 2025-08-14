Quini 6 sorprende y otra vez deja un nuevo millonario en el país: cuánto ganó y de dónde es el afortunado
El sorteo del Quini 6 de este miércoles 13 de agosto de 2025 dejó un nuevo millonario en el país, gracias a que un afortunado se llevó la totalidad del pozo de la modalidad Siempre Sale.
De dónde es el nuevo millonario del Quini 6
El ganador del sorteo de este miércoles llegó sobre el final, porque el afortunado acertó todos los números de la modalidad Siempre Sale, que fueron los siguientes: 12 17 09 36 08 35 y gracias a eso se llevó más de 209 millones de pesos.
La apuesta triunfadora fue realizada en la localidad de Tartagal, provincia de Santa Fe.
Quini 6: sorteo del miércoles 13 de agosto
TRADICIONAL
- Nros: 20 22 31 18 16 28
- Vacante
LA SEGUNDA
- Nros: 33 43 17 02 01 23
- Vacante
REVANCHA
- Nros: 39 11 12 40 03 29
- Vacante
SIEMPRE SALE
- Nros: 12 17 09 36 08 35
- 1 ganadores con 6 aciertos: $209.397.636
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- millonario
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
