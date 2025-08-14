MinutoUno

Quini 6 sorprende y otra vez deja un nuevo millonario en el país: cuánto ganó y de dónde es el afortunado

En minutouno.com los sorteos del juego de Lotería de Santa Fe los domingos y los miércoles.

Quini 6 se sortea miércoles y domingos.

El sorteo del Quini 6 de este miércoles 13 de agosto de 2025 dejó un nuevo millonario en el país, gracias a que un afortunado se llevó la totalidad del pozo de la modalidad Siempre Sale.

En minutouno.com los sorteos del Quini 6 en vivo todos los miércoles y domingos, siempre a partir de las 21.15 horas.

De dónde es el nuevo millonario del Quini 6

El ganador del sorteo de este miércoles llegó sobre el final, porque el afortunado acertó todos los números de la modalidad Siempre Sale, que fueron los siguientes: 12 17 09 36 08 35 y gracias a eso se llevó más de 209 millones de pesos.

quini 6
Pozo millonario del Quini 6

La apuesta triunfadora fue realizada en la localidad de Tartagal, provincia de Santa Fe.

Quini 6: sorteo del miércoles 13 de agosto

TRADICIONAL

  • Nros: 20 22 31 18 16 28
  • Vacante

LA SEGUNDA

  • Nros: 33 43 17 02 01 23
  • Vacante

REVANCHA

  • Nros: 39 11 12 40 03 29
  • Vacante

SIEMPRE SALE

  • Nros: 12 17 09 36 08 35
  • 1 ganadores con 6 aciertos: $209.397.636

PRÓXIMO SORTEO

  • Sorteos miércoles y domingos 21.15.

POZO ESTIMADO

  • millonario

CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6

  • La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

