Quini 6 en vivo el sorteo 3303 del miércoles 10 de septiembre de 2025: los números ganadores de hoy

En minutouno.com los sorteos del juego de Lotería de Santa Fe los domingos y los miércoles. Todos con pozos millonarios.

Pozo millonario del Quini 6

El sorteo del Quini 6 número 3303 de este miércoles 10 de septiembre de 2025, que se lleva a cabo en la provincia de Santa Fe, tiene como siempre un pozo millonario en premios.

En minutouno.com los sorteos del Quini 6 en vivo todos los miércoles y domingos, siempre a partir de las 21.15 horas.

Quini 6: sorteo del miércoles 10 de septiembre

TRADICIONAL

  • Nros:

LA SEGUNDA

  • Nros:

REVANCHA

  • Nros:

SIEMPRE SALE

  • Nros:

PRÓXIMO SORTEO

  • Sorteos miércoles y domingos 21.15.

POZO ESTIMADO

  • millonario

CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6

  • La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

