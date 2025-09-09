ARBA desmiente nuevos impuestos en Provincia: cómo es la medida que comienza a regir desde octubre

El organismo señaló que si un contribuyente de Ingresos Brutos utiliza una billetera virtual, "el tratamiento será el mismo que si operaras con un banco, como ocurre con Cuenta DNI". Con esta medida, Buenos Aires se suma a otras 19 jurisdicciones del país que ya aplican un sistema similar para igualar la carga fiscal en todas las operaciones digitales.

A quiénes afecta (y a quiénes no) la medida del gobierno de la provincia de Buenos Aires

La clave de la nueva normativa es que no afecta al usuario común. La medida está dirigida exclusivamente a quienes ya son contribuyentes de Ingresos Brutos.

¿Quiénes NO se verán afectados?: Aquellos usuarios que utilizan billeteras virtuales para sus gastos personales, transferencias entre amigos o familiares, o pagos de servicios, y que no están inscriptos como contribuyentes de Ingresos Brutos. Para ellos, nada cambia y no sufrirán ninguna retención.

¿Quiénes SÍ se verán afectados?: Únicamente los comerciantes, profesionales o monotributistas que ya están registrados en el impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires. Para ellos, la billetera virtual comenzará a retener un porcentaje de sus acreditaciones, tal como ya lo hacen los bancos.

image