Turismo en Chile: el destino con cultura y mucha naturaleza para conocer en las vacaciones

Dónde queda Malalcahuello

Este sitio está en la precordillera andina de Chile, a casi 1.000 metros de altura, dentro de la comuna de Curacautín, en la provincia de Malleco. Rodeado de reservas y parques nacionales, el pueblo es un punto ideal para quienes buscan combinar la tranquilidad rural con vistas atrapantes para la retina.

Cómo llegar a Malalcahuello

Para llegar a Malalcahuello, lo más práctico es viajar hasta Curacautín y desde allí tomar la ruta que conduce al pueblo. Quienes vienen desde Santiago pueden volar a Temuco y luego continuar por vía terrestre. El trayecto, además de ofrecer paisajes atrapantes de la precordillera andina, sigue rutas serenas y sin mucho tráfico.