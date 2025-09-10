Turismo en Chile: el destino con cultura y mucha naturaleza para conocer en las vacaciones
Situado en la provincia de Malleco, este hermoso destino del país trasandino es perfecto para desconectar de la rutina diaria. Los detalles en la nota.
Las vacaciones son el momento perfecto para descansar de la rutina diaria y desconectar por completo del trabajo y los estudios, motivo por el cual comenzaron a ganar popularidad los destinos tranquilos y que pasan desapercibidos. Es por este motivo, que los turistas dejaron de visitar Santiago de Chile, Río de Janeiro o Mar del Plata en la temporada alta.
Si hablamos de sitios tranquilos y que reúnen pocos visitantes, es imposible no mencionar a Malalcahuello, situado en la provincia de Malleco. Este destino de Chile se destaca por contar con diferentes atracciones que enamoran a más de uno, aunque uno de los aspectos más valorados es su Reserva Nacional Malalcahuello-Nalcas.
Qué se puede hacer en Malalcahuello
La zona se destaca por ofrecer una amplia variedad de actividades para quienes buscan combinar naturaleza y aventura. Los visitantes pueden recorrer senderos en la Reserva Nacional Malalcahuello-Nalcas, maravillarse con la biodiversidad de los parques nacionales Conguillío y Tolhuaca u observar los saltos de agua de La Princesa y del Indio.
También es posible relajarse en termas naturales, disfrutar del esquí en Corralco durante el invierno y degustar los sabores locales. Además, los visitantes tienen la posibilidad de sumergirse por completo en aventuras como trekking, mountain bike y cabalgatas.
Dónde queda Malalcahuello
Este sitio está en la precordillera andina de Chile, a casi 1.000 metros de altura, dentro de la comuna de Curacautín, en la provincia de Malleco. Rodeado de reservas y parques nacionales, el pueblo es un punto ideal para quienes buscan combinar la tranquilidad rural con vistas atrapantes para la retina.
Cómo llegar a Malalcahuello
Para llegar a Malalcahuello, lo más práctico es viajar hasta Curacautín y desde allí tomar la ruta que conduce al pueblo. Quienes vienen desde Santiago pueden volar a Temuco y luego continuar por vía terrestre. El trayecto, además de ofrecer paisajes atrapantes de la precordillera andina, sigue rutas serenas y sin mucho tráfico.
