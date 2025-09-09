Quién juega el repechaje al Mundial 2026: minuto a minuto de Venezuela vs. Colombia y Bolivia vs. Brasil

Cómo clasifica Bolivia al repechaje
La única combinación posible para que Bolivia clasifique al repechaje es ganando y que no gane Venezuela.
Con un punto de diferencia, ambos equipos son locales en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
Se juega este martes la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que tiene a los seis clasificados de forma directa ya clasificados pero que resta confirmarse si Venezuela o Bolivia quedarán en el séptimo puesto que permite la disputa de un repechaje.
Venezuela llega a esta jornada en el séptimo lugar, con un punto de ventaja sobre Bolivia. Tras sufrir una goleada ante la Argentina, necesita ganar o que no lo haga el conjunto del altiplano, para clasificar a la repesca.
En tanto, Bolivia recibe nada menos que a Brasil, luego de también sufrir una goleada en la fecha pasada: necesita ganar y que no lo haga Venezuela.
