Quini 6 en vivo el sorteo 3326 de este domingo 30 de noviembre de 2025: los números ganadores de hoy

En minutouno.com los sorteos del juego de Lotería de Santa Fe los domingos y los miércoles. Todos con pozos millonarios.

El sorteo del Quini 6 número 3326 de este domingo 30 de noviembre de 2025, que se lleva a cabo en la provincia de Santa Fe, tiene como siempre un pozo millonario en premios.

Quini 6: sorteo del domingo 30 de noviembre

  • Nros: 11 04 44 40 25 21
  • Vacante

LA SEGUNDA

  • Nros: 41 16 24 08 14 22
  • Vacante

REVANCHA

  • Nros: 02 28 16 19 03 13
  • Vacante

SIEMPRE SALE

  • Nros: 44 13 22 40 39 36
  • 18 ganadores con 5 aciertos: $19.861.008,75 cada uno

PRÓXIMO SORTEO

  • Sorteos miércoles y domingos 21.15.

POZO ESTIMADO

  • $8.200.000.000

CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6

  • La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

