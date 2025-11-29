Quién era Felisa, la jubilada que murió atropellada por un colectivo en Chacarita
La mujer tenía 83 años y se dirigía a un evento familiar, pero fue embestida por un chofer de la línea 76. “Le funcionaba muy bien la cabeza", declaró su hija.
Como ya se informó, en las últimas horas trascendieron las imágenes de la jubilada que murió tras ser atropellada por un colectivo de la línea 76 que doblaba en la intersección de las avenidas Corrientes y Jorge Newbery, en el barrio porteño de Chacarita.
El hecho había ocurrido el 2 de noviembre pasado, cuando Felisa Martínez, de 83 años, se dirigía a un evento familiar pero fue embestida por el interno 1330 de la mencionada línea de colectivos, siendo trasladada al Hospital Pirovano y falleciendo en la noche de aquel mismo domingo.
Una tragedia que pudo evitarse, según dan cuenta los videos captados por las cámaras instaladas en el exterior y en el interior de la unidad perteneciente a la empresa de transportes Lope de Vega, que además de la 76 opera otras líneas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires.
Quién era Felisa Martínez
En medio del dolor, Marina, hija de la víctima, relató que a Felisa “le funcionaba muy bien la cabeza y el cuerpo. Seguía trabajando, se mantenía sola, hacía de todo. Estaba diez puntos y le quedaba mucho para vivir”.
En declaraciones televisivas, afirmó que el trágico desenlace se debió a “una imprudencia absoluta del colectivero”, quien al momento de atropellar a la jubilada que cruzaba la calle por la senda peatonal doblaba sin prestar la debida atención sino, aparentemente, al espejo retrovisor del lado contrario.
“El colectivo dobló bastante rápido, distraído, y atropelló a mi mamá y la mató. Eso es lo que pasó básicamente”, resumió Marina, advirtiendo que “tuvo seis segundos para verla, que es lo que se ve en el video. Tuvo seis segundos para clavar los frenos y no frenó”.
En ese sentido, agregó que “el colectivo la chocó por imprudente, porque dobló a casi 30 kilómetros por hora porque estaba mirando a cualquier lado menos al frente”, lo que habría sido la causa de la embestida y el posterior fallecimiento de Felisa.
La mujer ingresó en el Hospital Pirovano con múltiples fracturas en las costillas del lado derecho y otras en las del costado izquierdo, que le perforaron los pulmones, además de politraumatismos craneoencefálicos que a pesar de los esfuerzos médicos le provocaron la muerte en la noche de aquel trágico día.
