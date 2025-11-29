Quién era Felisa, la jubilada que murió atropellada por un colectivo en Chacarita

“El colectivo dobló bastante rápido, distraído, y atropelló a mi mamá y la mató. Eso es lo que pasó básicamente”, resumió Marina, advirtiendo que “tuvo seis segundos para verla, que es lo que se ve en el video. Tuvo seis segundos para clavar los frenos y no frenó”.

En ese sentido, agregó que “el colectivo la chocó por imprudente, porque dobló a casi 30 kilómetros por hora porque estaba mirando a cualquier lado menos al frente”, lo que habría sido la causa de la embestida y el posterior fallecimiento de Felisa.

La mujer ingresó en el Hospital Pirovano con múltiples fracturas en las costillas del lado derecho y otras en las del costado izquierdo, que le perforaron los pulmones, además de politraumatismos craneoencefálicos que a pesar de los esfuerzos médicos le provocaron la muerte en la noche de aquel trágico día.

colectivero atropella y mata a una mujer