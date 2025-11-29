Alerta naranja por fuertes tormentas para este domingo: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
Buenos Aires y más de medio país se encuentran afectados por la advertencia meteorológica que permite suponer un cierre de fin de semana complicado.
La jornada de este domingo se anticipa teñida de gris, a raíz de la preocupante alerta meteorológica que lanzó recientemente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según el informe emitido por el organismo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país se verán afectados por la continuidad de fuertes tormentas que, en muchos lugares, ya han comenzado este sábado.
De esta manera, los pronosticadores han lanzado una advertencia naranja para 8 provincias y amarilla para 17 territorios, entre los cuales está Buenos Aires, marcando el cierre de un fin de semana que culminará de forma sumamente inestable.
Tormentas severas: alerta naranja para 8 territorios del país
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta naranja son Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, Neuquén y Chubut.
Para estas regiones, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Alerta amarilla para Buenos Aires y 16 provincias más por fuertes tormentas
En tanto, los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Chubut y Santa Cruz.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico indicó que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario