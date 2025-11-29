Quiénes son las cinco personas que murieron en un trágico accidente sobre Ruta 90 tras un recital de Axel

Martín Ippoliti, subjefe de Bomberos Voluntarios de Alcorta, habló en medios locales sobre las víctimas al asegurar que mucha gente conocía al mecánico que falleció en el accidente: "Javier Pellegrini era muy carismático" al tiempo que precisó que “de las víctimas mujeres, dos eran docentes. El dolor es terrible", sentenció.

El dolor de Axel: su mensaje en redes sociales

axel con una de las victimas Axel con una de las víctimas: Claudia Risso.

En tanto, al enterarse del trágico accidente, el cantante Axel usó las redes sociales para expresar su dolor: “Ayer, después del concierto en Melincué, ocurrió una tragedia que me tiene el corazón completamente roto”.

“En este tipo de conciertos masivos, mucha gente de diferentes puntos del país se acerca a disfrutar el show y, terminado el concierto, regresan a sus hogares a veces manejando distancias muy largas de día o de noche”, comenzó el popular intérprete.

Y añadió: “Cuatro chicas que venían de distintos lugares del país, que habían sido parte de esa noche tan especial, sufrieron un accidente en la madrugada… y lamentablemente perdieron la vida. Algunas de ellas eran parte de los Fans Club, chicas que me habían acompañado durante años, que conocía, que veía siempre adelante en los conciertos, con su alegría y su energía”.

Incluso se refirió a una de las víctimas, Claudia Risso, con quien “me saqué una foto el sábado en el concierto de Rosario”.

“Me siento sumamente triste por lo sucedido y quiero expresar mi dolor más profundo y mis condolencias a sus familias, a sus amigos, a todos los que hoy están atravesando esta pérdida tan difícil de comprender. No existen palabras que alivien algo así”, continúa el texto del músico.

Y concluye: “Les envío mi más sincero abrazo, el respeto y el acompañamiento, aunque sea desde la distancia. Gracias, chicas por tanto amor. Gracias por cada abrazo, cada cartel, cada viaje, cada gesto que tuvieron conmigo y con mi música. Su luz va a seguir viva en mí para siempre al igual que en cada persona que tocaron”.

