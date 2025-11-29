Quiénes son las cinco personas que murieron en un trágico accidente sobre Ruta 90 tras un recital de Axel
Las víctimas son un hombre y cuatro mujeres que habían concurrido a un recital del músico y regresaban a sus hogares durante la madrugada.
Cinco personas que habían concurrido a un recital del intérprete Axel en la localidad de Melincué, en la zona sur de la provincia de Santa Fe, fallecieron al impactar frontalmente el vehículo en el que circulaban por la Ruta Provincial 90.
El terrible siniestro vial ocurrió en la madrugada de este sábado a la altura de la localidad de Alcorta y participaron tres vehículos, dos de los cuales chocaron de frente, mientras que el tercero colisionó con los restos de los autos que habían quedado esparcidos sobre la calzada.
Según los primeros informes de la policía, en una curva chocaron de frente un Ford Focus y un Volkswagen Gol: en el primero viajaba Javier Alberto Pellegrini, de 49 años, mientras que en el lo hacían cuatro mujeres: Nancy Albarracín (63), Nanci Marcela Beliera (58), Marisa Grimi (58) y Claudia Patricia Risso (56).
Tanto el hombre como tres de las mujeres fallecieron en el acto debido a la violencia del impacto, mientras que la cuarta fue trasladada con vida al SAMCo local, pero murió momentos después a causa de las graves heridas sufridas.
En tanto, las dos personas que viajaban en el Ford Ecosport que chocó contra los restos de los vehículos que habían impactado frontalmente resultaron ilesas.
Martín Ippoliti, subjefe de Bomberos Voluntarios de Alcorta, habló en medios locales sobre las víctimas al asegurar que mucha gente conocía al mecánico que falleció en el accidente: "Javier Pellegrini era muy carismático" al tiempo que precisó que “de las víctimas mujeres, dos eran docentes. El dolor es terrible", sentenció.
El dolor de Axel: su mensaje en redes sociales
En tanto, al enterarse del trágico accidente, el cantante Axel usó las redes sociales para expresar su dolor: “Ayer, después del concierto en Melincué, ocurrió una tragedia que me tiene el corazón completamente roto”.
“En este tipo de conciertos masivos, mucha gente de diferentes puntos del país se acerca a disfrutar el show y, terminado el concierto, regresan a sus hogares a veces manejando distancias muy largas de día o de noche”, comenzó el popular intérprete.
Y añadió: “Cuatro chicas que venían de distintos lugares del país, que habían sido parte de esa noche tan especial, sufrieron un accidente en la madrugada… y lamentablemente perdieron la vida. Algunas de ellas eran parte de los Fans Club, chicas que me habían acompañado durante años, que conocía, que veía siempre adelante en los conciertos, con su alegría y su energía”.
Incluso se refirió a una de las víctimas, Claudia Risso, con quien “me saqué una foto el sábado en el concierto de Rosario”.
“Me siento sumamente triste por lo sucedido y quiero expresar mi dolor más profundo y mis condolencias a sus familias, a sus amigos, a todos los que hoy están atravesando esta pérdida tan difícil de comprender. No existen palabras que alivien algo así”, continúa el texto del músico.
Y concluye: “Les envío mi más sincero abrazo, el respeto y el acompañamiento, aunque sea desde la distancia. Gracias, chicas por tanto amor. Gracias por cada abrazo, cada cartel, cada viaje, cada gesto que tuvieron conmigo y con mi música. Su luz va a seguir viva en mí para siempre al igual que en cada persona que tocaron”.
