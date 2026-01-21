Quini 6 en vivo el sorteo 3341 de este miércoles 21 de enero de 2026: los números ganadores de hoy
El sorteo del Quini 6 número 3341 de este miércoles 21 de enero de 2026, que se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe, tuvo como siempre un pozo millonario en premios.
Quini 6: sorteo del domingo 18 de enero
- Nros: 3, 17, 31, 33, 34, 38
- Vacante
LA SEGUNDA
- Nros: 14, 19, 26, 30, 37, 40
- Vacante
REVANCHA
- Nros: 21, 23, 24, 27, 37, 43
- Vacante
SIEMPRE SALE
- Nros: 4, 5, 9, 13, 20, 29
- 1 ganador con 6 aciertos: premio de $ 383.828.220
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- $12.200.000.000
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
