Quini 6 en vivo el sorteo 3344 de este domingo 1 de febrero de 2026: los números ganadores de hoy

En minutouno.com los sorteos del juego de Lotería de Santa Fe los domingos y los miércoles. Todos con pozos millonarios.

Quini 6 se sortea miércoles y domingos.

El sorteo del Quini 6 número 3344 de este domingo 1 de febrero de 2026, que se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe, tuvo como siempre un pozo millonario en premios.

En minutouno.com los sorteos del Quini 6 en vivo todos los miércoles y domingos, siempre a partir de las 21.15 horas.

Quini 6: sorteo del domingo 1 de febrero

  • Nros: 18 04 15 43 02 31
  • Vacante

LA SEGUNDA

  • Nros: 16 42 27 12 25 35
  • Vacante

REVANCHA

  • Nros: 03 21 20 39 30 19
  • Vacante

SIEMPRE SALE

  • Nros: 09 43 31 42 30 45
  • 9 ganadores c/5 aciertos: $43.267.716

PRÓXIMO SORTEO

  • Sorteos miércoles y domingos 21.15.

POZO ESTIMADO

  • $ 14.200.000.000

CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6

  • La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

