Tercera ola de calor del año en AMBA: qué día tendrá las temperaturas más altas y cuándo llega el alivio
Los pronosticadores esperan suba la temperatura a partir de este lunes y que se mantenga varias jornadas, en lo que será una nueva ola de calor extrema.
El verano en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se hace sentir con fuerza, y luego de algunas jornadas templadas, llega la tercera ola de calor, con temperaturas máximas que rozarán los 35 grados, a la espera de un próximo alivio de la mano de lluvias.
Para la Ciudad de Buenos Aires, este domingo marca el inicio de un ascenso térmico con una máxima estimada en los 31 grados, anticipando un salto de temperatura aún mayor a partir del lunes.
Este escenario pone a los especialistas en alerta, ya que si las marcas térmicas se mantienen por encima de los umbrales establecidos, la Capital Federal podría registrar su tercera ola de calor de la temporada actual, de acuerdo con el sitio Meteored.
El cumplimiento de este fenómeno meteorológico dependerá de que se sostengan condiciones específicas durante al menos tres días consecutivos. Aunque el miércoles 4 podría presentarse un leve alivio que ponga en duda la seguidilla, las proyecciones indican que los valores permanecerán muy cerca de los límites críticos.
Para que la ola de calor se formalice técnicamente, será necesario que las temperaturas máximas alcancen o superen los 32.3 grados, mientras que las mínimas no deberán descender de los 22 grados. Por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el monitoreo constante a la espera de la evolución del sistema.
Las temperaturas en el AMBA para los próximos días
De acuerdo con el SMN, el alivio llegaría recién para el fin de semana: el sábado se daría un abrupto descenso de las temperaturas, con marcas que oscilarán entre 24 y 27 grados.
Mientras tanto, espera las siguientes temperaturas para esta semana:
- Lunes: 23 grados de mínima, 34 de máxima
- Martes: 24 grados de mínima, 33 de máxima
- Miércoles: 24 grados de mínima, 33 de máxima
- Jueves: 25 grados de mínima, 34 de máxima
- Viernes: 26 grados de mínima, 33 de máxima
- Sábado: 24 grados de mínima, 27 de máxima
