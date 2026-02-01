Tercera ola de calor del año en AMBA: qué día tendrá las temperaturas más altas y cuándo llega el alivio

Para que la ola de calor se formalice técnicamente, será necesario que las temperaturas máximas alcancen o superen los 32.3 grados, mientras que las mínimas no deberán descender de los 22 grados. Por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el monitoreo constante a la espera de la evolución del sistema.

Las temperaturas en el AMBA para los próximos días

De acuerdo con el SMN, el alivio llegaría recién para el fin de semana: el sábado se daría un abrupto descenso de las temperaturas, con marcas que oscilarán entre 24 y 27 grados.

Mientras tanto, espera las siguientes temperaturas para esta semana:

Lunes: 23 grados de mínima, 34 de máxima

Martes: 24 grados de mínima, 33 de máxima

Miércoles: 24 grados de mínima, 33 de máxima

Jueves: 25 grados de mínima, 34 de máxima

Viernes: 26 grados de mínima, 33 de máxima

Sábado: 24 grados de mínima, 27 de máxima