Quini 6 en vivo el sorteo 3343 de este miércoles 28 de enero de 2026: los números ganadores de hoy
El sorteo del Quini 6 número 3343 de este miércoles 28 de enero de 2026, que se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe, tuvo como siempre un pozo millonario en premios.
Quini 6: sorteo del miércoles 28 de enero
- Nros: 06 07 08 20 25 33
- Vacante
LA SEGUNDA
- Nros: 00 01 09 12 14 27
- 1 ganador: $1.270.569.812,40
REVANCHA
- Nros: 06 17 26 32 34 41
- Vacante
SIEMPRE SALE
- Nros: 21 28 40 41 44 45
- 2 ganadores c/5 aciertos: $149.272.105
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- $ 14.200.000.000
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
