Cambió el pronóstico y se desbloquean las lluvias a Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas y baja el calor
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana signada por la ola de calor, mientras que Meteored ya le pone fecha a las lluvias y tormentas.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) espera por la llegada de la tercera ola de calor, con temperaturas máximas que rozarán los 35 grados, luego de varias jornadas agobiantes llegaría el alivio de la mano de lluvias y tormentas fuertes.
En la Ciudad y el conurbano bonaerense se mantiene el bloqueo a las precipitaciones, mientras suben el termómetro. Este domingo, en este marco, transcurrió con cielo parcialmente nublado, una mínima de 21 grados y una máxima de 31.
La nueva semana, en tanto, iniciará con un lunes que se presenta todavía más caluroso, con nubosidad variable y marcas térmicas que rondarán entre 23 y 34 grados, de acuerdo con el ServicIo Meteorológico Nacional (SMN).
Del mismo modo, el martes se anticipa con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 24 y 33 grados; mientras que el miércoles tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas; acompañado de marcas de entre 24 y 33 grados.
Cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA
El SMN no prevé, por ahora, un regreso de las lluvias a Buenos Aires. Por eso, se mantiene el pronóstico de calor para el jueves, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas altas, de entre 24 y 34 grados.
Para cerrar la semana, el organismo nacional anticipa un viernes con cielo mayormente nublado, y temperaturas de entre 26 y 33 grados. De acuerdo con el SMN, el alivio llegaría recién para el fin de semana: el sábado se daría un abrupto descenso de las temperaturas, con marcas que oscilarán entre 24 y 27 grados.
Si embargo, el sitio especializado Meteored sí tiene una fecha para el regreso de las precipitaciones en el AMBA y habla de un cambio en el pronóstico para antes que cierre la primera semana de febrero. El portal prevé que "el bloqueo cederá y el área del centro-este será penetrada por el avance de un frente que dejará lluvias, avanzando de manera más homogénea sobre la región Pampeana, incluyendo a toda la PBA".
En el detalle, el portal especializado tiene, por ahora, 70% de probabilidades de lluvias y tormentas para el jueves, en horas de la noche; y 80% de chances para el viernes, en horas de la madrugada.
