Cambió el pronóstico y se desbloquean las lluvias a Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas y baja el calor

Cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA

El SMN no prevé, por ahora, un regreso de las lluvias a Buenos Aires. Por eso, se mantiene el pronóstico de calor para el jueves, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas altas, de entre 24 y 34 grados.

Para cerrar la semana, el organismo nacional anticipa un viernes con cielo mayormente nublado, y temperaturas de entre 26 y 33 grados. De acuerdo con el SMN, el alivio llegaría recién para el fin de semana: el sábado se daría un abrupto descenso de las temperaturas, con marcas que oscilarán entre 24 y 27 grados.

image Se acercan las lluvias y tormentas a Buenos Aires, según Meteored.

Si embargo, el sitio especializado Meteored sí tiene una fecha para el regreso de las precipitaciones en el AMBA y habla de un cambio en el pronóstico para antes que cierre la primera semana de febrero. El portal prevé que "el bloqueo cederá y el área del centro-este será penetrada por el avance de un frente que dejará lluvias, avanzando de manera más homogénea sobre la región Pampeana, incluyendo a toda la PBA".

En el detalle, el portal especializado tiene, por ahora, 70% de probabilidades de lluvias y tormentas para el jueves, en horas de la noche; y 80% de chances para el viernes, en horas de la madrugada.