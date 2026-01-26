Revelaciones de la Inteligencia Artificial: cómo se vería Lionel Messi si fuera presidente

La inteligencia artificial reveló cómo se vería Messi como presidente

Para millones de argentinos, Lionel Messi es mucho más que un futbolista. Su recorrido, desde Rosario hasta la consagración en el Mundial de Qatar, lo convirtió en un símbolo de esfuerzo, perseverancia y humildad. Valores que trascienden el deporte y que, para muchos, explican por qué su imagen encaja con naturalidad en roles de liderazgo.