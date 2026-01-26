Salarios: es oficial el aumento del 2% para estatales y un bono de $50 mil por única vez

La normativa también dispuso la prórroga de la vigencia de artículos clave del convenio sectorial SINEP y la entrada en vigencia del artículo 24 bis, incorporado en 2022 y homologado en 2023, que regula condiciones especiales de carrera y promoción dentro del sistema.

Además, se postergó la derogación de los artículos 19, 20, 38 y 84 y del inciso 3.2 del artículo 78, cuya modificación quedó supeditada a una reforma integral del régimen de empleo público.

Salarios en Salud

En paralelo, mediante el Decreto 36/2026, el Gobierno actualizó las escalas salariales de los profesionales residentes nacionales que se desempeñan en hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud, así como en el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”.

Desde diciembre, los haberes mensuales quedaron fijados en 1.437.773 pesos para jefes: 1.343.479 pesos para residentes de cuarto y tercer año; 1.221.711 pesos para segundo año y 1.090.292 pesos para primer año. En el caso de las becas, los montos se establecieron en 459.398 pesos; 417.723 pesos; 379.686 pesos y 345.174 pesos, respectivamente.

La norma también introdujo modificaciones en artículos vinculados a licencias por exámenes, enfermedad y tratamiento médico, y fijó en 771.912 pesos el tope de la retribución bruta mensual para agentes habilitados a realizar servicios extraordinarios, sin incluir suplementos ni compensaciones específicas.

Decreto 37/2026:

Decreto 36/2026:

