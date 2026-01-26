Video impactante: un padre caminaba por la calle con su hija sobre sus hombros y un hombre los derribó

Por el momento "Máscara", que tiene unos 31 años, fue detenido y luego internado en el área de Psiquiatría del Hospital de Reconquista, bajo la tutela de su hermano.

Mientras tanto, Paczkowski le pidió a las autoridades "que se hagan cargo para que no ocurran más incidentes como este".

"No vamos a naturalizar ni permitir situaciones de violencia que pongan en riesgo a la sociedad. Seguiremos gestionando y exigiendo las respuestas necesarias para garantizar cuidado, contención y seguridad para todos", afirmaron desde el Municipio de Avellaneda, cuya Secretaría de Desarrollo Humano intervino en casos anteriores.

Un punto no menor es que desde el Municipio de Avellaneda señalaron que la competencia en salud mental es del Gobierno de Santa Fe, y desde ahí parten las decisiones finales sobre los protocolos que se aplicarán en casos como el de "Máscara".