Inminente llegada de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y qué va a pasar con el calor
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored confirman la pronta llegada de las lluvias al AMBA. ¿Bajan las temperaturas?
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inició con la jornada más calurosa en varios días, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) afianza su pronóstico del tiempo que prevé un regreso inminente de las lluvias, algunas de las podrían ser fuertes.
En este marco, el lunes transcurrió con buenas condiciones del clima pero mucho calor, por el que incluso regía una alerta naranja. Junto a cielo mayormente nublado, la jornada tuvo temperaturas de entre 23 grados de mínima y 37 de máxima.
Se espera, desde el martes, un alivio por el regreso de las lluvias, aunque el descenso térmico sería leve, y el calor, aunque menos agobiante, se mantendría al menos hasta el fin de semana.
A qué hora llegan las lluvias al AMBA y qué pasa con el calor
De acuerdo con el pronóstico del SMN, el martes sería la fecha confirmada para la vuelta de las precipitaciones. Se espera una jornada con cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado en la tarde, con probabilidad de chaparrones para la tarde; con marcas térmicas de entre 23 y 34 grados.
En tanto, el sitio especializado Meteored tiene en su detalle la posibilidad de tormentas entre las 13 y 15 horas; y nuevamente a las 18. Este portal no descarta que las precipitaciones se mantengan también el miércoles.
El SMN, en tanto, espera que la semana continúe con buenas condiciones desde el miércoles, con cielo mayormente nublado y temperaturas estimadas de entre 23 y 31 grados.
Para el jueves, del mismo modo, se anticipa cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que treparía hasta 32; condiciones similares para el viernes, con 23 y 31 grados, respectivamente.
El fin de semana en el AMBA también se mantendría con buenas condiciones del clima: cielo mayormente nublado, con temperaturas de 23 y 31 grados para el sábado; y 21 y 29 para el domingo.
