Inminente llegada de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y qué va a pasar con el calor

En tanto, el sitio especializado Meteored tiene en su detalle la posibilidad de tormentas entre las 13 y 15 horas; y nuevamente a las 18. Este portal no descarta que las precipitaciones se mantengan también el miércoles.

image El sitio especializado Meteored no descarta tormentas en Buenos Aires para este martes.

El SMN, en tanto, espera que la semana continúe con buenas condiciones desde el miércoles, con cielo mayormente nublado y temperaturas estimadas de entre 23 y 31 grados.

Para el jueves, del mismo modo, se anticipa cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que treparía hasta 32; condiciones similares para el viernes, con 23 y 31 grados, respectivamente.

El fin de semana en el AMBA también se mantendría con buenas condiciones del clima: cielo mayormente nublado, con temperaturas de 23 y 31 grados para el sábado; y 21 y 29 para el domingo.