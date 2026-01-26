Oficializaron suba en las jubilaciones: la mínima sigue por debajo de la línea de pobreza

Es decir que en febrero, la jubilación mínima apenas alcanzará para cubrir menos una cuarta parte, el 23,73%, de la Canasta Básica de los Jubilados de octubre pasado, por lo que hoy esta relación es todavía menor.

policía jubilados

El aumento del 2,85% también alcanza a todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El haber máximo se ubicará en febrero en 2.417.441,63 pesos.

La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes que integran el haber jubilatorio, se fijó en 164.342,47 pesos a partir de febrero. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse, quedó establecida en 287.403,48 pesos.

Resolución 21/2026:

aviso_337725