Simulación del Mundial 2026: la Inteligencia Artificial predijo qué selección será la campeona del mundo

Luego llegaría uno de los partidos más duros del torneo. En los cuartos de final, Argentina enfrentaría a Portugal y lograría imponerse 1 a 0 en un encuentro muy cerrado.

La simulación indica que en las semifinales se daría un duelo histórico entre Argentina y Brasil. Allí, la Albiceleste ganaría 2 a 1, avanzando a la final del Mundial.

Finalmente, el partido decisivo sería contra España, una de las selecciones más fuertes del torneo. En ese encuentro, la inteligencia artificial predice que Argentina ganaría 2 a 1 y se quedaría con el Mundial 2026, logrando así un nuevo título para el fútbol argentino.

De cumplirse esta predicción, Argentina sumaría su cuarta Copa del Mundo, después de los títulos conseguidos en 1978, 1986 y 2022.