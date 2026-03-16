Simulación del Mundial 2026: la Inteligencia Artificial predijo qué selección será la campeona del mundo
Un análisis de datos anticipó el camino de Argentina hacia la final contra España. Conocé los resultados desde la fase de grupos hasta el posible cuarto título.
El Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, ya empieza a generar expectativas en todo el planeta fútbol. Será una edición histórica porque participarán 48 selecciones, el mayor número en la historia del torneo, y se disputará en tres países diferentes.
En esta simulación realizada por inteligencia artificial, se analizaron variables como rendimiento histórico, ranking FIFA, actualidad de las selecciones y posibles cruces del torneo. El resultado llamó la atención de muchos hinchas, especialmente en Argentina.
Así le irá a la Argentina en el Mundial y quién ganará
Según la simulación de la inteligencia artificial, la Selección Argentina tendría un gran desempeño desde la fase de grupos. En el Grupo J, el equipo argentino terminaría primero con puntaje ideal, logrando tres victorias y una gran diferencia de gol.
Argentina avanzaría a la fase eliminatoria con autoridad y en dieciseisavos de final derrotaría a Uruguay por 2 a 0, en un clásico sudamericano muy esperado.
En los octavos de final, el conjunto argentino superaría sin mayores complicaciones a Egipto con un contundente 3 a 0, demostrando su fortaleza ofensiva.
Luego llegaría uno de los partidos más duros del torneo. En los cuartos de final, Argentina enfrentaría a Portugal y lograría imponerse 1 a 0 en un encuentro muy cerrado.
La simulación indica que en las semifinales se daría un duelo histórico entre Argentina y Brasil. Allí, la Albiceleste ganaría 2 a 1, avanzando a la final del Mundial.
Finalmente, el partido decisivo sería contra España, una de las selecciones más fuertes del torneo. En ese encuentro, la inteligencia artificial predice que Argentina ganaría 2 a 1 y se quedaría con el Mundial 2026, logrando así un nuevo título para el fútbol argentino.
De cumplirse esta predicción, Argentina sumaría su cuarta Copa del Mundo, después de los títulos conseguidos en 1978, 1986 y 2022.
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