Truco casero: cómo hacer para blanquear los repasadores

Sus componentes biodegradables también lo convierten en una alternativa cada vez más elegida dentro de los trucos caseros para mantener la cocina limpia y los repasadores impecables. Para aplicar este método y recuperar el blanco original de las telas, hay que seguir estos pasos:

Disolver dos cucharadas de oxígeno activo en un recipiente con agua caliente.

en un recipiente con agua caliente. Sumergir los paños de cocina entre una y tres horas, según el nivel de suciedad.

Lavar los repasadores de manera habitual y enjuagarlos bien.

Dejarlos secar al sol para potenciar el efecto blanqueador natural.

El oxígeno activo no solo ayuda a dejar impecables los repasadores, sino que también puede utilizarse para blanquear ropa, limpiar juntas de cerámicos y eliminar malos olores en zapatillas, heladeras o tachos de basura. Gracias a su efectividad y bajo costo, este producto se convirtió en una de las alternativas más elegidas para la limpieza del hogar.