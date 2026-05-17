Truco casero: cómo hacer para blanquear los repasadores
Con un producto accesible y ecológico, es posible quitar manchas y malos olores de los repasadores sin arruinar la tela ni usar lavandina.
El truco casero del oxígeno activo se volvió tendencia en redes sociales porque ayuda a eliminar manchas difíciles, grasa y malos olores de los repasadores sin arruinar la tela. Con el uso diario en la cocina, estos paños suelen perder rápidamente su color blanco original y acumular suciedad que muchas veces no sale con un lavado común.
Sin necesidad de usar lavandina ni grandes cantidades de jabón, este truco casero permite recuperar el aspecto de los repasadores de forma simple, económica y mucho más sustentable. Además de limpiar en profundidad, el oxígeno activo ayuda a cuidar las fibras textiles, por lo que cada vez más personas lo eligen para dejar las telas impecables y como nuevas.
El paso a paso para dejar los repasadores como nuevos
El oxígeno activo, también llamado percarbonato de sodio, se convirtió en uno de los aliados más efectivos para la limpieza del hogar gracias a su capacidad para eliminar manchas, suciedad y malos olores sin dañar las telas. Al mezclarse con agua caliente, genera una reacción efervescente que ayuda a desprender la grasa acumulada y recuperar el color original de los repasadores.
A diferencia de la lavandina, este producto no deteriora las fibras textiles ni libera vapores agresivos, por lo que muchas personas lo eligen como una alternativa más segura y sustentable para la limpieza doméstica.
Sus componentes biodegradables también lo convierten en una alternativa cada vez más elegida dentro de los trucos caseros para mantener la cocina limpia y los repasadores impecables. Para aplicar este método y recuperar el blanco original de las telas, hay que seguir estos pasos:
- Disolver dos cucharadas de oxígeno activo en un recipiente con agua caliente.
- Sumergir los paños de cocina entre una y tres horas, según el nivel de suciedad.
- Lavar los repasadores de manera habitual y enjuagarlos bien.
- Dejarlos secar al sol para potenciar el efecto blanqueador natural.
El oxígeno activo no solo ayuda a dejar impecables los repasadores, sino que también puede utilizarse para blanquear ropa, limpiar juntas de cerámicos y eliminar malos olores en zapatillas, heladeras o tachos de basura. Gracias a su efectividad y bajo costo, este producto se convirtió en una de las alternativas más elegidas para la limpieza del hogar.
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