Truco casero: la manera de terminar con la humedad en las paredes

La humedad es uno de los problemas más persistentes en paredes y techos y un truco casero mostrado por una tiktoker volvió a ganar fuerza en redes gracias a su método claro y efectivo para eliminarla desde la raíz. La creadora del perfil homeflipdeco, que ya supera los 48 mil seguidores, comparte a diario recomendaciones prácticas para el hogar con focos en limpieza, organización y decoración.