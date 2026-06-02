Truco casero: cómo hacer para pelar la cáscara de los huevos duros

Uno de los métodos más difundidos consiste en agregar sal, vinagre o bicarbonato al agua de cocción. Sin embargo, este popular truco casero no evita que la cáscara se quiebre durante el hervor.

Según los expertos, estos ingredientes cumplen otra función: favorecer que la clara se solidifique rápidamente si el huevo se rompe mientras está en la olla.

Por eso, quienes buscan un truco casero efectivo para preparar huevos duros perfectos deberían enfocarse en aspectos clave como la diferencia de temperatura entre el huevo y el agua, el tiempo de cocción y la manipulación previa. Estos factores suelen tener una influencia mucho mayor a la hora de evitar roturas y lograr una cocción uniforme.