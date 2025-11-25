Truco casero: la manera de evitar que se mojen las zapatillas

Una de las variantes del truco casero consiste en usar cera de vela derretida. Solo hace falta una vela y un secador de pelo:

Frotar la vela sobre toda la parte externa del calzado.

Cuando la superficie quede bien cubierta, aplicar calor con el secador hasta formar una capa uniforme.

Repetir el proceso en la suela para evitar filtraciones de humedad o agua hacia el interior.

zapatillas blancas.jpg Pexels

La segunda opción para lograr un calzado antilluvia en pocos minutos combina un limpiador de muebles en aerosol con una capa de betún: