Turismo en Salta: el pueblo de adobe con un puerto para ovnis y viñedos

El Nevado de Cachi, con 6.380 metros, desafía a montañistas de todo el mundo. Sus rutas ofrecen trekking, mountain bike y travesías 4x4, recorriendo cursos de agua cristalina y paisajes variados. Los cielos claros también permiten turismo astronómico y experiencias ovníparas, con el Ovnipuerto como mirador desde donde se aprecia todo el Valle Calchaquí bajo las estrellas.

Dónde queda Cachi

Cachi se encuentra en la provincia de Salta, dentro del corazón del Alto Valle Calchaquí. Es un destino que combina cultura, historia y naturaleza, ideal para quienes buscan alejarse del ritmo urbano y sumergirse en la autenticidad de los pueblos de montaña.

Cómo llegar a Cachi

El acceso es principalmente por ruta terrestre desde Salta capital, recorriendo unos 162 kilómetros por paisajes de montaña que incluyen valles, ríos y curvas sinuosas. También se puede combinar el viaje con excursiones de trekking o en 4x4 para disfrutar de manera más cercana la riqueza natural y cultural de esta región única de los Valles Calchaquíes.