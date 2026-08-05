Turismo en Salta: el destino con gastronomía regional y paisajes típicos de los Valles Calchaquíes

Otra excursión muy recomendada es visitar el Valle Encantado, una zona donde la erosión moldeó curiosas formaciones rocosas y generó paisajes de gran belleza. También es posible acercarse hasta Cachi para conocer la histórica Iglesia San José, construida con madera de cardón, y el famoso Ovnipuerto, una curiosa obra creada por un residente de origen suizo que se convirtió en una de las atracciones más particulares de la zona.

Por supuesto, ningún viaje está completo sin probar la gastronomía regional, que incluye empanadas salteñas, tamales, humitas, locro y platos elaborados con productos típicos del valle, acompañados por vinos de altura producidos en la región.

Dónde queda Payogasta

Payogasta se encuentra en el departamento de Cachi, en el oeste de la provincia de Salta, dentro de los Valles Calchaquíes.

Está ubicado a aproximadamente 152 kilómetros de la ciudad de Salta y muy cerca de Cachi, uno de los destinos turísticos más conocidos del norte argentino. Su entorno está dominado por montañas, quebradas, extensos campos de cultivo y grandes cardones que caracterizan el paisaje de esta región.

Gracias a su ubicación estratégica, muchos viajeros lo incluyen dentro de los recorridos por la Ruta Nacional 40 y los circuitos turísticos que unen distintos pueblos de los Valles Calchaquíes.

Cómo llegar a Payogasta

La forma más habitual de llegar es desde la ciudad de Salta, tomando la Ruta Provincial 33, un recorrido de aproximadamente 152 kilómetros que demanda cerca de tres horas de viaje.

Durante el trayecto se atraviesa la espectacular Cuesta del Obispo, uno de los caminos panorámicos más famosos del norte argentino, con miradores naturales y vistas privilegiadas de las montañas.

También existen servicios de ómnibus que parten desde la terminal de la ciudad de Salta hacia Payogasta y otras localidades cercanas. En temporada alta se recomienda comprar los pasajes con anticipación, ya que la demanda suele aumentar considerablemente.