Turismo en Salta: el destino con gastronomía regional y paisajes típicos de los Valles Calchaquíes
Rodeado de montañas, cardones y caminos históricos, es una escapada ideal para quienes buscan naturaleza y cultura en un mismo destino.
La provincia de Salta es uno de los destinos más elegidos del norte argentino por su combinación de historia, cultura y escenarios naturales. Entre sus numerosos pueblos se encuentra Payogasta, una localidad que conserva el encanto de las construcciones de adobe, las calles tranquilas y las tradiciones de los Valles Calchaquíes.
Ubicado muy cerca de Cachi y rodeado por algunos de los paisajes más característicos de la región, este destino invita a recorrer caminos de montaña, disfrutar de la gastronomía local y descubrir atractivos naturales únicos. Además, es una excelente opción para quienes buscan realizar un viaje lejos del turismo masivo y conectar con la esencia del norte argentino.
Qué se puede hacer en Payogasta
Uno de los principales atractivos de Payogasta es recorrer su casco histórico, donde todavía predominan las tradicionales casas de adobe, las calles angostas y un ritmo de vida mucho más pausado que el de los grandes centros turísticos.
La localidad también es reconocida por sus campos de pimientos, que durante la temporada de cosecha tiñen el paisaje de intensos tonos rojos y forman una de las postales más representativas de los Valles Calchaquíes. A esto se suma la imponente vista del Nevado de Cachi, que acompaña gran parte del recorrido.
Muy cerca del pueblo se encuentra el Parque Nacional Los Cardones, uno de los lugares más visitados de Salta. Allí es posible observar enormes cardones, recorrer senderos naturales, descubrir restos arqueológicos y conocer antiguas huellas de dinosaurios.
Otra excursión muy recomendada es visitar el Valle Encantado, una zona donde la erosión moldeó curiosas formaciones rocosas y generó paisajes de gran belleza. También es posible acercarse hasta Cachi para conocer la histórica Iglesia San José, construida con madera de cardón, y el famoso Ovnipuerto, una curiosa obra creada por un residente de origen suizo que se convirtió en una de las atracciones más particulares de la zona.
Por supuesto, ningún viaje está completo sin probar la gastronomía regional, que incluye empanadas salteñas, tamales, humitas, locro y platos elaborados con productos típicos del valle, acompañados por vinos de altura producidos en la región.
Dónde queda Payogasta
Payogasta se encuentra en el departamento de Cachi, en el oeste de la provincia de Salta, dentro de los Valles Calchaquíes.
Está ubicado a aproximadamente 152 kilómetros de la ciudad de Salta y muy cerca de Cachi, uno de los destinos turísticos más conocidos del norte argentino. Su entorno está dominado por montañas, quebradas, extensos campos de cultivo y grandes cardones que caracterizan el paisaje de esta región.
Gracias a su ubicación estratégica, muchos viajeros lo incluyen dentro de los recorridos por la Ruta Nacional 40 y los circuitos turísticos que unen distintos pueblos de los Valles Calchaquíes.
Cómo llegar a Payogasta
La forma más habitual de llegar es desde la ciudad de Salta, tomando la Ruta Provincial 33, un recorrido de aproximadamente 152 kilómetros que demanda cerca de tres horas de viaje.
Durante el trayecto se atraviesa la espectacular Cuesta del Obispo, uno de los caminos panorámicos más famosos del norte argentino, con miradores naturales y vistas privilegiadas de las montañas.
También existen servicios de ómnibus que parten desde la terminal de la ciudad de Salta hacia Payogasta y otras localidades cercanas. En temporada alta se recomienda comprar los pasajes con anticipación, ya que la demanda suele aumentar considerablemente.
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