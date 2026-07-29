Cerró la pizzería más icónica de Salta por la crisis de consumo

Algunos de los motivos para el cierre fueron el aumento del costo de insumos, alquileres y otros gastos fijos que complicaron su funcionamiento en un área que depende del flujo de turistas para mantener el consumo.

Mientras tanto, en la Casa Rosada Adrián Ravier insistió esta semana en que "Sin PreViaje, sin estímulos de corto plazo y sin la ventaja de ser un país hiper barato por sus niveles de pobreza, el turismo internacional no limítrofe fue récord".

Ravier se refirió a la llegada de turistas extranjeros de países no limítrofres como el resultado de una buema estabilidad macroeconómica, la política de cielos abiertos y la ampliación de la conectividad aérea.

Pero en la calle y en los negocios, "la macro" importa menos.

El programa PreViaje sirvió para reactivar el turismo interno, de argentinos paseando por el país, tras la pandemia de 2020 con incentivos para reservas en alojamientos así como también el consumo en gastronomía y cultura.