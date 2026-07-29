Cerró la pizzería más icónica de Salta por la crisis de consumo
El local ubicado en Paseo Güemes ya está con la persiana baja, confirmaron sus responsables, a pesar de que era un clásico del rubro gastronomía de Salta.
Un día después de que el vocero presidencial, Adrián Ravier destacara que durante el primer semestre de 2026 la Argentina registró un récord histórico de turistas provenientes de países no limítrofes quedó en evidencia que la baja en clientes está haciendo estragos en el consumo interno.
La prueba más reciente es el cierre de la pizzería La Fiamma sobre el Paseo Güemes, en la ciudad de Salta, que hasta hace no mucho era un clásico para el turismo y el público local.
"La Fiamma del Paseo Güemes cerró. Trabajan hasta el 31", confirmó una fuente del rubro de gastronomía al sitio InformateSalta.
Aunque el cierre se "venía amagando desde hace tiempo", como dijo la fuente, la realidad es que a partir del 1o de agosto un grupo de al menos 15 empleados quedará en la calle.
Todavía existe la posibilidad de que el negocio sobreviva en su sucursal de Caseros 263, pero la locación en Güemes 192 ya está con la persiana baja.
Algunos de los motivos para el cierre fueron el aumento del costo de insumos, alquileres y otros gastos fijos que complicaron su funcionamiento en un área que depende del flujo de turistas para mantener el consumo.
Mientras tanto, en la Casa Rosada Adrián Ravier insistió esta semana en que "Sin PreViaje, sin estímulos de corto plazo y sin la ventaja de ser un país hiper barato por sus niveles de pobreza, el turismo internacional no limítrofe fue récord".
Ravier se refirió a la llegada de turistas extranjeros de países no limítrofres como el resultado de una buema estabilidad macroeconómica, la política de cielos abiertos y la ampliación de la conectividad aérea.
Pero en la calle y en los negocios, "la macro" importa menos.
El programa PreViaje sirvió para reactivar el turismo interno, de argentinos paseando por el país, tras la pandemia de 2020 con incentivos para reservas en alojamientos así como también el consumo en gastronomía y cultura.
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